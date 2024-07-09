Швейцария ввела новые санкции против России

Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.8 комментариев
Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.8 комментариев
Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.0 комментариев
В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.10 комментариев
Путин разрешил использовать зарубежные изобретения в военных разработках
Документ вносит изменения в пункт 13 Положения о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, передает ТАСС. Этот пункт описывает список действий, на которые генконструктор имеет право.
Изменения подразумевают наделение конструкторов правом «представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники».
«В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.
Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.
Театр Виктюка в Москве переименовали в «Театр – Сцена «Мельников»
Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, сообщили в театре, передает ТАСС.
Богомолов стал художественным руководителем театра в начале июня. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.
Туск заявил, что не отдаст Украине истребители МиГ
Польша не может передать самолеты МиГ, поскольку они выполняют задачи по дежурству в польском небе, сказал Туск, передает ТАСС.
Туск пообещал, что если натовские союзники разрешат Варшаве заменить эти истребители другими, то он будет убеждать польских военных передать самолеты киевскому режиму.
Зеленский: Договор с Польшей предусматривает возможность перехвата ракет России
Как указал Зеленский, в соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма перехвата в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов. Он выразил надежду, что данный вопрос будет проработан в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник власти Польши и Украины подписали в Варшаве соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.
Алиханов: На экс-заводе Volkswagen в Калуге началось серийное производство автомобилей
«Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их (ООО «АГР») потенциальными партнерами», – цитирует Алиханова ТАСС.
Он уточнил, что начат серийный выпуск машин.
Ранее на территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружили большое скопление немецких, японских и китайских машин.
Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».
«Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.
Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого
«Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.
Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.
Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик.
Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.
На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.
«Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.
Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.
ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.
Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.
Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.
Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.
Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Госдума намерена поддержать проект МВД о расширении на 20 статей КоАП перечня поводов для выдворения мигрантов
По его словам, Госдума решила поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП, передает ТАСС.
Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Он добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение.
«Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – подчеркнул Володин.
Ранее МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП.
В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».
«Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.
Поражены также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинские военные в зоне ответственности группировки «Центр» за последние сутки потеряли очередной американский танк Abrams, а также свыше 385 человек, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119, сообщило Минобороны России.
Группировка улучшила тактическое положение, поразила формирования 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой (ДНР), а также отразила пять контратак штурмовиков 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны у Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области. Там отражены три контратаки штурмовиков 92-й штурмовой бригады ВСУ.
Армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 260 человек и САУ 2С3 «Акация».
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки и Артемовки в ЛНР. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 495 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Белогоровки в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 570 человек.
При контрбатарейной борьбе поражены три американские гаубицы М198, три орудия Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, американская гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР и отразила атаку штурмовиков 123-й бригады теробороны.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 140 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FН-70 и орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Нестерянки в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 90 человек, гаубицу FН-70 и два орудия Д-20.
Средства ПВО сбили за сутки четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 30 дронов.
Обвиняемые Абдурашидов и Ортикбоев арестованы, они пробудут под стражей два месяца – до 6 сентября, передает ТАСС.
Ранее по факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле телецентра Останкино завели дело.
На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.
«Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.
Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.
Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.
В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.
А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.
В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.
Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.
В сообщении говорится, что необходимо разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.
Чтобы подтвердить личность при заключении брака, смене имени и других услугах ЗАГС, будет достаточно данных из Единой биометрической системы. Когда сервис запустят, россияне смогут получать услуги органа ЗАГС двумя способами: с помощью удостоверяющих личность документов или по биометрии.
Ранее в России решили разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.