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    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    22 комментария
    24 января 2024, 01:42 • Новости дня

    В Швейцарии назвали санкции против России стратегической ошибкой

    Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал санкции против России стратегической ошибкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой, заявил вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

    «Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ». До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», – приводит ТАСС слова Шевалье в интервью газете «Известия».

    Он добавил, что в партии считают, что действия страны по введению антироссийских санкций «рвут нейтралитет страны на куски».

    Также Шевалье назвал санкции «огромным ударом по ногам тех, кто их ввел».

    «Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», – подчеркнул представитель швейцарской партии.

    Ранее Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным российским активам.

    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    22 января 2024, 16:56 • Новости дня
    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ

    Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов

    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контрнаступление украинских войск не дало желаемых результатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для испанской прессы.

    Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.

    Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.

    Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.

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    23 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз

    Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз

    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.

    Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    22 января 2024, 07:47 • Новости дня
    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

    WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии

    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии
    @ Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро, пишет газета Wall Street Journal.

    Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

    Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

    Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

    Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    23 января 2024, 12:00 • Новости дня
    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    22 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Блиновскую увезли в СИЗО «Печатники»

    Блогера Елену Блиновскую после суда отправили в СИЗО №6 «Печатники» в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, направлена по решению суда в московский следственный изолятор №6 «Печатники».

    «После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО №6», –  передает ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

    Решение о помещении Блиновской под стражу принял в понедельник Замоскворецкий суд Москвы. Председатель суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте подсудимой.

    Следствие полагает, что она нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста и общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома.

    Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что Блиновской предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.

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    23 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине

    Политолог Бордачев: Ссоры в ЕС могут еще больше сократить военные поставки Украине

    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Франция и Германия поссорились из-за объемов помощи офису Зеленского, чтобы обратить на себя внимание США. Европейцы показывают, что не могут действовать вместе и хотят от Вашингтона возобновления поддержки Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине.

    «Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща», – сказал Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

    «Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизились по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – резюмировал Бордачев.

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Данные ссоры происходят на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделению помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

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    22 января 2024, 14:06 • Новости дня
    Подростки из Новороссии передали данные о расположении ВС России Киеву

    В МВД зафиксировали факты передачи подростками из Новороссии данных о расположении ВС России Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии, сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

    По его словам, большую опасность представляет влияние прислужников ВСУ на подрастающее поколение в новых регионах, где неоднократно были зафиксированы факты передачи несовершеннолетними сведений о расположении российских военнослужащих, передает ТАСС.

    Колесник напомнил, что в ноябре прошлого года представитель ВСУ в переписке в Telegram уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники – из-за этого его отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

    Кроме того, по данным представителя МВД, в Запорожской области правоохранительными органами была выявлена и пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, участники которой были завербованы в различное время в 2022 году.

    Отмечается, что участники группы причастны к покушению на жизнь военнослужащих, представителей в органах власти и общественных объединениях.

    Ранее на территории ЛНР была задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные о российских военнослужащих.

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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    22 января 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть

    Юрист Виноградов объяснил оплату штрафа в миллиард рублей компанией Apple

    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Компания Apple понесла заслуженное наказание за пагубное использование доминирующего положения на рынке. Если западные компании хотят вести деятельность в России, то они должны соблюдать отечественное законодательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Вадим Виноградов. Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей.

    «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать – отреагировала на очевидное нарушение российского законодательства. Неважно, кто переступает черту: рядовой индивидуальный предприниматель или транснациональный ИТ-гигант. Имеющиеся в стране нормы ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», – сказал Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

    «Между тем сам факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует продолжать свою деятельность на территории нашей страны. Соответственно, если ты хочешь работать в РФ, то соблюдение местного законодательства должно стать твоей прямой обязанностью», – подчеркивает эксперт.

    «К сожалению, чтобы понять эту простую истину, компании пришлось потерять огромные деньги, хотя этого вполне можно было избежать. Отмечу, что произошедшее ставит аналогичные вопросы и по отношению к другим ИТ-гигантам, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства РФ», – поясняет собеседник.

    «Так, Google задолжала отечественным фирмам уже более 20,3 млрд рублей. Известно, что временный управляющий уже обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Судя по всему, компания будет продолжать попытки избежать выплат по обязательствам. Однако в этом случае наказание постигнет и ее, поскольку, как показала история с Apple, российский закон невозможно обмануть», – резюмирует Виноградов.

    Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом на своем официальном сайте сообщила ФАС. Еще в 2022 году служба признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Фирма навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS использование собственных платежных инструментов.

    Правила App Store запрещали специалистам информировать клиентов внутри созданных ими программ о возможности перевода средств за пределами магазина американской компании. Apple настаивала на удалениях ссылок, оставленных разработчиками, для перехода на альтернативные интернет-ресурсы.

    Кроме того, IT-гигант сознательно изменял функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При нарушении перечисленных требований Apple не допускала размещения утилиты в App Store.

    Законность штрафа ФАС в отношении американской компании еще летом признали в Верховном суде России. Ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Оплату необходимой суммы компания произвела еще 19 января. Все перечисленные средства поступили в бюджет РФ.

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    22 января 2024, 09:02 • Новости дня
    ЕК собралась разрешить ряду стран ограничивать импорт украинской с/х продукции

    ЕК: Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда

    Tекст: Ольга Никитина

    Польше и другим странам – членам Евросоюза, которые граничат с Украиной, будут предоставлены дополнительные гарантии, одним из способов будет право вводить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

    Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times сообщил, что соответствующие предложения планируется обнародовать на этой неделе. Скорее всего, как сообщил еврокомиссар, меры будут включать возможность защиты отдельных государств от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины, передает ТАСС.

    В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.

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    22 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на 13-й пакет санкций ЕС

    МИД: Ответные меры на 13-й пакет санкций ЕС последуют

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва проработает ответные меры на 13-й пакет санкций, который в отношении России могут ввести страны Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжаться, передает ТАСС.

    На прошлой неделе американские СМИ писали, что Европейский союз начал обсуждать новый пакет антироссийских санкций, их планируется принять к 24 февраля.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    22 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия готова начать переговоры по Украине, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а как преодолеть десятилетнее разграбление страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

    Как указал Лавров, после реализации целей спецоперации или военным или мирным путем все россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем и всегда сохраняет готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Но, по его словам, только «к переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом».

    Ранее Лавров заявил, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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