Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.6 комментариев
Бузова приостановила свои выступления
Бузова приостановила свои выступления до ноября
Концертный организатор сообщил, что Ольга Бузова временно приостановила свои выступления.
По его словам, в настоящее время Бузова выступает исключительно на частных закрытых мероприятиях. Это связано с тем, что после недавнего скандала в Уфе артистке теперь необходимо согласовывать каждый свой наряд, поэтому она решила подождать некоторое время, сообщает «Комсомольская правда».
«В данный момент Ольга Бузова не дает публичных концертов, а участвует только в корпоративных мероприятиях, которые были запланированы задолго до инцидента. На гонорарах певицы это не сказалось», – отметил организатор.
Ольга планирует возобновить свои концерты в ноябре и сейчас работает над съемками шоу «Звезды в джунглях». При этом стоимость ее выступления на корпоративе или другом мероприятии составляет от 4,5 млн рублей, а на новогодние праздники цена поднимается до 6 млн и выше.
Ранее наряд певицы, который она выбрала для выступления на концерте ко Дню защиты детей, сравнили с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой.