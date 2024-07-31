Бузова приостановила свои выступления до ноября

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, в настоящее время Бузова выступает исключительно на частных закрытых мероприятиях. Это связано с тем, что после недавнего скандала в Уфе артистке теперь необходимо согласовывать каждый свой наряд, поэтому она решила подождать некоторое время, сообщает «Комсомольская правда».

«В данный момент Ольга Бузова не дает публичных концертов, а участвует только в корпоративных мероприятиях, которые были запланированы задолго до инцидента. На гонорарах певицы это не сказалось», – отметил организатор.

Ольга планирует возобновить свои концерты в ноябре и сейчас работает над съемками шоу «Звезды в джунглях». При этом стоимость ее выступления на корпоративе или другом мероприятии составляет от 4,5 млн рублей, а на новогодние праздники цена поднимается до 6 млн и выше.

Ранее наряд певицы, который она выбрала для выступления на концерте ко Дню защиты детей, сравнили с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой.