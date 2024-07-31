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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    34 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    19 комментариев
    31 июля 2024, 07:19 • Новости дня

    Российские войска выбили ВСУ с позиций на Купянском направлении

    Марочко: Российские войска выбили ВСУ с позиций на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ходе наступательных действий на Купянском направлении выбили подразделения ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новоосиново Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска в ходе активных боевых действий успешно выполнили поставленные задачи и заняли более выгодные рубежи, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Песчаное и Стельмаховка.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о медленном, но уверенном продвижении российской армии на Купянском направлении.

    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший в грязи танк Abrams

    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

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    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    29 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире

    Ветеран ФСБ Гончаров рассказал о новых вызовах для спецназа «Альфа»

    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вызовы для группы «Альфа» за полвека пополнились спецоперацией на Украине и развитием цифровой техники. Но одной из главных задач остается борьба с терроризмом, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее президент Владимир Путин поздравил бойцов «Альфа» с 50-летием подразделения.

    «В мире в 1970-е, 1980-е годы проблемой был разгул терроризма, в том числе – воздушного, когда бандиты захватывая самолеты. Также мы помним теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, взрыв Ту-104А в небе над Читой в 1973 году. Для борьбы с такими атаками и была создана «Альфа», – рассказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Тем более к тому времени наши «оппоненты» – США, Великобритания, Франция – уже имели подобные подразделения. Поэтому решение председателя КГБ Юрия Андропова было своевременным. Сейчас же бойцы «Альфы» защищают интересы нашего государства в том числе в зоне СВО», – отметил собеседник.

    «Впрочем, несмотря на то что приоритет сейчас – это линия фронта, все прежние задачи борьбы с терроризмом актуальны. У нас по-прежнему есть группы, возглавляемые опытными офицерами, которые находятся в минутной готовности вылететь в любое место для выполнения любой задачи», – заметил он.

    «Если говорить об истории, то когда мы начинали, у нас было свое советское вооружение – автомат Калашникова, штык-нож, тяжелые бронежилеты, которые весили по 30 кг. И мы старались заиметь что-то особенное, просили это у первого Главного управления КГБ. Они через свои каналы старались помочь и доставали то вооружение, которое нам было необходимо для выполнения операций», – вспоминает ветеран.

    «Сейчас же «Альфа» не испытывает никаких трудностей ни по вооружению, ни по технике. Я думаю, что на сегодняшний день они имеют лучшее вооружение, которое вообще есть в мире, и лучшие защитные средства», – подчеркнул Гончаров.

    «При этом сейчас активно развиваются искусственный интеллект, компьютеризация, цифровизация, важным элементом борьбы становятся ИТ-шники. Нынешнее поколение живет в совершенно другом техническом измерении. Но главными для бойцов «Альфы» все равно остаются физико-психологическая подготовка и патриотизм, готовность жертвовать собой ради Родины. Это сохранит нынешний ореол подразделения «Альфа» и в будущем», – резюмировал он.

    В понедельник президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с 50-летием со дня образования подразделения. «Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Важно, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России», – отметил Путин.

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    30 июля 2024, 08:46 • Новости дня
    ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Марочко: ВСУ перебросили несколько резервных батальонов мобилизованных в район Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины, опасаясь форсирования российскими силами канала «Северский Донец – Донбасс», сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, вдоль канала «Северский Донец – Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии, в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных, призванных не допустить массового форсирования водной преграды ВС России и их закрепления на противоположном берегу, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что украинское командование активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала.

    Ранее сообщалось, что украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр.

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    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусовым Остина

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусовым Остина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 дронов, 556 ЗРК, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    29 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее напряженная ситуация для ВСУ за последние сутки сложилась на Покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

    Как говорится в сообщении украинского Генштаба, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ.

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    30 июля 2024, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о действиях российских ДРГ в тылу ВСУ

    Пленный: Разведка ВС России заходит в тыл ВСУ в ДНР из-за неподготовленности дронщиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы украинских дронов-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, это позволяет российским разведгруппам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации, рассказал взятый в плен на Артемовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.

    «То ли это наши пилоты дураки, то ли командование вообще неправильно давало координацию или команды. То есть они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую российские ДРГ прошли, заняли позиции», – передает ТАСС слова Григоровича.

    Пленный добавил, что одна из российских ДРГ уничтожила несколько групп ВСУ, выдвигавшихся на передовые позиции, не зная, что на пути встретят российских солдат.

    Григорович добавил, что наблюдал, как украинских бойцов посылают, говорят им, что нет русских, а в итоге российские ДРГ их уже встречали и уничтожали по 15 человек за день.

    Ранее пленный Эдуард Савеленко рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров был уничтожен батальон ВСУ.

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    30 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

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    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

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    28 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка ДНР.

    Как указали в Минобороны, также нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного ДНР. Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп противника, а ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.

    Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск РФ уничтожило гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    30 июля 2024, 12:39 • Новости дня
    NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение ВС России сел Урожайное и Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) стало ударом для Киева, при этом боевой дух российских военных находится на подъеме, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет издание, потеря двух сел «стала ударом для Украины» особенно на фоне того, что украинская морская пехота затратила значительные силы, чтобы захватить эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 году, передает ТАСС.

    В материале говорится, что ВСУ, вынужденные отступить после сдачи Урожайного, охарактеризовали военнослужащих российских штурмовых отрядов «мотивированными и полными решимости».

    Напомним, 27 июня российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.

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    29 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили почти 10 тыс. пытавшихся проникнуть в ЛНР солдат ВСУ

    Марочко: Силы России за неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения за минувшую неделю отбили почти 40 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР, уничтожив около 9,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, с 20 по 26 июля подразделениями ВС России отражено 36 контратак противника, потери ВСУ оставили около 9665 украинских боевиков и наемников, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска также уничтожили десять танков, хорватские пусковые установки РСЗО RAK-SA-12, более 170 различных боевых машин, 123 орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ и 37 полевых складов боеприпасов.

    Напомним, в пятницу в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных.

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    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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