Хинштейн: Закон о сим-картах защитит россиян от фейков и мошенничества

Tекст: Валерия Городецкая

Как отметил парламентарий, цель законопроекта – создать безопасную цифровую среду для всех россиян, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По мнению Хинштейна, новые меры позволят снизить уровень мошенничества, распространения фейковых новостей и кибербуллинга.

«Мы обязаны в первую очередь думать о том, чтобы простые законопослушные россияне не стали жертвой фейков, дезинформации, мошенничества, кибербуллинга и прочих явлений, порожденных недостаточным вниманием к идентификации пользователей и дефицитом ответственности», – подчеркнул он.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов положительно оценил новые меры, подчеркнув, что они необходимы для защиты российских граждан от информационных атак и манипуляций. «В условиях информационной войны ужесточение правил игры для операторов связи и социальных сетей логично и оправдано, учитывая весь тот ущерб, который уже был причинен россиянам и может быть нанесен в перспективе», – сказал он, заверив, что новые правила не коснутся обычных пользователей и законопослушных блогеров.

При проработке законопроекта об ужесточении выдачи сим-карт и деанонимизации каналов была проведена действительно большая работа, заявил эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов. Он подчеркнул, что авторам удалось найти максимально точные формулировки и учесть множество правовых нюансов.

«Разумеется, для окончательного сглаживания всех возможных острых углов нужна правоприменительная практика и, возможно, дополнительные разъяснения регулятора. Шероховатости наверняка будут, и это совершенно нормально, особенно учитывая масштаб задач, которые данный законопроект призван решать. Тем не менее считаю, что законопроект станет очень важной вехой в истории Рунета, он задал новый стандарт в открытости и безопасности интернет-пространства», – сказал он.

Ранее Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина и приняла поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах.