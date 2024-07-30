Госдума одобрила поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах

Tекст: Валерия Городецкая

Мера распространяется на всех, кто ведет страницы в социальных сетях и мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тыс. человек, передает ТАСС.

Согласно поправкам, владельцы таких аккаунтов должны будут предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую их идентифицировать. Состав этих данных и порядок их предоставления определит правительство.

Кроме того, закон вводит запрет на размещение в публичных каналах мессенджеров, не зарегистрированных в Роскомнадзоре, предложений о финансировании и рекламы. Распространение информации из таких каналов также будет ограничено.

Госдума также одобрила поправки, обязывающие владельцев мессенджеров не допускать возможности получения сообщений от неизвестных пользователей без согласия адресата. Согласно поправкам, владельцы мессенджеров будут обязаны по требованию уполномоченных органов власти предоставлять сведения о пользователях. Состав таких сведений и порядок их предоставления установит кабмин.

Кроме того, поддержаны поправки, обязывающие владельцев соцсетей с ежесуточной аудиторией более 500 тыс. человек предоставлять информацию о пользователях по запросу Роскомнадзора или ФСБ.

Ранее Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина.