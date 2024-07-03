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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    18 комментариев
    3 июля 2024, 11:33 • Новости дня

    Песков опроверг заявления СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине

    Песков опроверг заявления СМИ о диалоге Путина и Трампа по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп не ведут диалог по Украине, заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сообщения западных СМИ не соответствуют действительности, российский лидер не ведет с Трампом диалог по условиям достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Ранее газета Politico писала, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

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    3 июля 2024, 06:24 • Новости дня
    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом

    Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом предшествующими поездками по миру

    Байден признался, что «чуть не уснул на сцене» во время дебатов с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, поскольку до этого провел несколько заграничных поездок.

    Байден сказал, что «решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов». Он посетовал, что «не послушал своих помощников». Как признался президент США, он «чуть не уснул на сцене», передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это не оправдание, а объяснение». Свое решение о заграничных поездках он назвал «не очень разумным». Он извинился за провал на дебатах, но заявил, что его выступление было «критически важным» для победы на выборах.

    Напомним, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, комментируя выступление Байдена на дебатах, заверила, что президент США не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным, Белый дом не видит необходимости публиковать дополнительные данные о его здоровье.


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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

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    2 июля 2024, 06:17 • Новости дня
    Израильский министр выразил желание увидеть Ле Пен президентом Франции

    Израильский министр Шикли заявил о желании увидеть победу Ле Пен и Трампа на президентских выборах во Франции и США

    Tекст: Антон Антонов

    Для Израиля стали бы положительными результатами победа Марин Ле Пен и Дональда Трампа на президентских выборах во Франции и США, заявил израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

    Как заявил министр, президентство Ле Пен стало бы «отличным» результатом выборов для Израиля. «С десятью восклицательными знаками», – добавил он. Шикли, который представляет правую партию «Ликуд», полагает, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет его точку зрения, передает РИА «Новости».

    Шикли указал, что Ле Пен поддерживает борьбу Израиля против палестинского движения ХАМАС, а также участвовала в шествии против антисемитизма в Париже, на котором не было действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Министр также отметил, что Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению так называемых Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения Израиля с рядом арабских стран. Оценивая политику нынешней администрации США, Шикли сказал, что та является проблематичной для Израиля.

    Напомним, правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    2 июля 2024, 20:28 • Новости дня
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    Politico: Трамп после победы на выборах может отказаться от расширения НАТО
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

    В случае победы на предстоящих выборах президента США Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток, в особенности на Украину и в Грузию, а также отозвать гарантии безопасности для стран блока, чьи расходы на оборону не превышают 2% ВВП, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что отзыв гарантий безопасности может быть расценен как нарушение статьи 5 договора НАТО, обязывающей членов блока принимать «необходимые меры» для помощи союзникам, на которых совершено нападение. Однако в «мозговом штабе» Трампа по внешней политике заявляют, что формулировка этой статьи является гибкой и не обязывает к силовому ответу.

    По данным издания, Трамп также обдумывает заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным по вопросу того, какие страны в дальнейшем смогут вступить в НАТО.

    Ранее бывший советник экс-президента США Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН.

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    3 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Казахстан
    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщил Кремль.

    Как сообщается на сайте Кремля, страны ШОС рассмотрят дальнейшее углубление сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам. Планируется подписание Астанинской декларации. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч.

    Напомним, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня
    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

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    2 июля 2024, 12:48 • Новости дня
    На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу

    Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.

    Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.

    По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    2 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

    Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Газпром нефть» ведет модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом компания обеспечивает технологический суверенитет российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордном объеме выручки компании.

    «Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

    «Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

    «Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию, ведет научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

    «Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

    Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.

    «Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

    Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

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    30 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Свыше 70% американцев считают, что Байдену стоит выйти из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    В США телеканал CBS провел опрос, который показал, что более 70% граждан США полагают, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание.

    Такой оценки придерживаются 72% опрошенных, при этом 27% респондентов считают, что Байдену следует продолжать участие в президентской гонке, передает РИА «Новости».

    При этом относительно второго кандидата, экс-президента Дональда Трампа мнения граждан США разделились примерно поровну – 50% считает, что умственное состояние политика позволяет ему продолжать борьбу за пост, а 49% – что не позволяет.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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