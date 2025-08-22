Tекст: Антон Антонов

«Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что отставание на несколько недель ведет к резкому росту потерь или снижению динамики продвижения на линии боевого соприкосновения. «Несколько месяцев достаточно, и все», – заявил президент.

Путин отметил, что российские специалисты постоянно работают над повышением эффективности вооружений. «Вот эффективность – прямо сегодня одно применяем средство, раз – падает», – сказал Путин. Как пояснил президент, что это происходит, поскольку противник может быстро понять, «что мы делаем», и за несколько недель предпринять контрмеры, ведущие к резкому падению эффективности даже очень современных видов вооружений.

«У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете», – сказал он.

Напомним, как отметил Путин, недружественные России элиты заявляют о том, что Москва якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию.