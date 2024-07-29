Полиция задержала обокравших Радзинского мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали двух подозреваемых, сообщила Волк, передает ТАСС.

Они звонили 73-летней жительнице Москвы, заявляя, что некие преступники пытаются взять кредит на ее имя. Чтобы избежать этого, ей якобы нужно было оформить другой кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина перевела мошенникам 130 тыс. рублей. После этого ей позвонили еще раз, пенсионерке сообщили, что ее квартиру якобы выставили на продажу. Чтобы помешать этому, ей якобы нужно было самой продать квартиру. Она выполнила все требования и передала деньги курьеру, ущерб превысил 15 млн рублей.

Курьера задержали, им оказался 19-летний приезжий. Позже выяснилось, что он может быть причастен к другому эпизоду мошенничества, когда известный историк и драматург поверил аферистам и передал им 45 млн рублей.

Другого курьера задержали около хостела в столице. Он забрал у 65-летней женщины, руководительницы одного из научно-методических центров, взятые ею в кредит 3 млн рублей и перевел их соучастникам.

Волк пояснила, что подозреваемые получили предложения о заработке через мессенджер. Им оплачивалось проживание и питание. За выполнение инструкций им обещали от 100 до 200 тыс. рублей, эти деньги они так и не получили.

Дела завели по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, подозреваемых арестовали.

Источник агентства уточнил, что один из задержанных причастен к хищению у Радзинского средств, мошенники при беседе с ним представлялись в том числе сотрудниками ФСБ.