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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 06:31 • Новости дня

    США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту

    Axios: США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту в ответ на атаку Голанских высот

    Tекст: Вера Басилая

    США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios.

    Израильский чиновник сообщил порталу, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн высказал опасения министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что при ударе по Бейруту «Хезболла» может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удары Израиля по объектам в Бейруте «станут красной линией» для «Хезболла».

    Ранее Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    28 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Россия осудила ракетный удар по детям на Голанских высотах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования главе друзской общины на севере Израиля в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам.

    Пресс-служба дипмиссии сообщила, что Викторов подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже число жертв выросло до 12 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлы».

    Коментарии (9)
    28 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Трагедия, произошедшая на Голанских высотах, укрепляет позиции Израиля. Тель-Авив получает возможность сместить акценты с противостояния в Секторе Газа на противоречия, нарастающие между ЦАХАЛ и «Хезболлой», сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», –  сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

    «Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

    «При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.

    Коментарии (8)
    28 июля 2024, 17:14 • Новости дня
    Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
    Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по Голанским высотам может развязать руки премьеру Израиля в вопросе начала войны с Ливаном. В его интересах продолжать рост эскалации. Только так собранная им коалиция способна удержаться у власти, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Движение «Хезболла» до сих пор не взяло на себя ответственность за нанесенный удар. Есть опасения, что ракета принадлежала израильской армии. Таким образом, точку в данном событии ставить нельзя. Ситуация в любой момент может приобрести качественно иное измерение», – сказал  Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Биньямин Нетаньяху уже созвал срочное заседание кабинета министров, чтобы наметить дальнейший план действий. Тем не менее значительно произошедшая трагедия на расстановку сил не повлияет. Стороны, в том числе и США, заинтересованы в прекращении роста региональной эскалации», – добавляет собеседник.

    «Однако Нетаньяху в ближайшее время может поспособствовать началу войны с Ливаном, используя нынешний удар в качестве предлога. Сделать это необходимо быстро, до начала президентских выборов в Америке. Для него принципиально важно поставить администрацию Штатов перед фактом, что Тель-Авив вынужден участвовать в еще более опасном конфликте», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, действующий премьер-министр сможет продлить собственное пребывание у власти. Региональное напряжение может стать для него «тростинкой», за которую он попытается ухватиться. Если не будет войны, то правительство Нетаньяху рискует потерпеть поражение на новых выборах в Израиле», – убежден он.

    «Не стоит забывать и о более глобальных планах западных государств. Происходящие события на Ближнем Востоке ставили своей целью организацию прямого противостояния с Ираном. Соответственно, любые резонансные события лишь увеличивают шансы на полномасштабный региональный конфликт», – заключил Ципис.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболла» должно заплатить «высокую цену».

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлы». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлы» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    28 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    В США усомнились в преднамеренности удара «Хезболлы» по Голанским высотам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники разведки США сомневаются, что удар в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был нанесен намеренно, передает агентство AP со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

    Как сообщает агентство, разведка США не сомневается в том, что атака на Голанских высотах была осуществлена ливанским движением «Хезболла», но им неясно, умышленно ли группировка ударила не по той цели, передает РИА «Новости».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболла».

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    28 июля 2024, 07:50 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва не видит пока перспектив для прекращения конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ракетные обстрелы Голанских высот.

    Лавров напомнил заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что это мнение разделяют многие мои коллеги, и на мой взгляд, это нереальная задача», – сказал Лавров.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия осуждает все террористические акты, совершаемые любыми группами.

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже число жертв выросло до 12 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлах».


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    29 июля 2024, 03:37 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана в ответ на «атаку Голанских высот», сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

    Уточняется, что обстрелу подверглись  город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, так же израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана.

    До этого в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    28 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Ливанские авиалинии перенесли прибытие нескольких рейсов в Бейрут

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанский национальный авиаперевозчик Middle East Airlines (MEA) объявил о переносе прибытия нескольких рейсов авиакомпании в Бейрут с вечера 28 июля на утро 29 июля на фоне возможного израильского ответного удара по Ливану.

    Всего будет перенесено шесть рейсов, ожидается, что самый ранний из них прибудет в Бейрут в 6.10 по местному времени (совпадает с мск). При этом причины переноса рейсов в заявлении не называются, передает РИА «Новости».

    Ранее израильские истребители атаковали форпост шиитской милиции «Хезболлах» в городе Эль-Хиям на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел территории Голанских высот и Верхней Галилеи.

    До этого израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по окрестностям населенного пункта Шебаа, откуда, как утверждают израильские военные, был осуществлен обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. В результате падения одной из ракет на спортивной площадке погибли 12 человек.

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    28 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Глава «Моссада» вернулся с обсуждений сделки с ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава внешней разведки Израиля («Моссад») Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где велись обсуждения пояснения Израиля к сделке по сектору Газа с палестинским движением ХАМАС, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Сообщается, что на встрече стороны обсуждали документ с пояснениями относительно предлагаемого соглашения, направленный из Израиля. В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня.

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    28 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Нетаньяху экстренно прибыл в Израиль после ракетного обстрела Голанских высот

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно вернулся из США в Израиль после вчерашнего ракетного обстрела Голанских высот, сообщила канцелярия премьера.

    Сообщается, что Нетаньяху направился в штаб министерства обороны, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности и принять участие в заседании военно-политического кабинета, передает РИА «Новости».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    28 июля 2024, 23:34 • Новости дня
    В Израиле заявили об отсутствии планов войны с Ливаном

    Ynet: Израиль не будет полномасштабно воевать с Ливаном после атаки на Голаны

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль может вступить с Ливаном на несколько дней в боевые действия после атаки на Голанские высоты, но полномасштабной войны не будет, сообщили высокопоставленные израильские чиновники порталу Ynet.

    Один из чиновников сообщил Ynet, что Израиль может вступить в боевые действия с Ливаном на ограниченный период времени, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», пишет «Газета.Ru».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    29 июля 2024, 02:10 • Новости дня
    Израиль атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Израильский беспилотник атаковал штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана, сообщил портал Lebanon 24.

    Отмечается, что был атакован штаб и казарма в населенном пункте Маркаба на юге Ливана, в помещениях возник пожар, пострадавших нет, пишет «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники летают над форпостами «Хезболлы» и в районах, где находятся военные лагеря и склады с оружием.

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    28 июля 2024, 11:36 • Новости дня
    Глава «Моссад» прибыл в Рим для встречи по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа прибыл в Рим для участия во встрече по продвижению соглашения по Газе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, директором ЦРУ Уильямом Бернсом, и главой разведслужбы Египта Аббасом Камелем, сообщил корреспонденту Т советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман.

    По его словам, глава «Моссад» Давид Барнеа прибыл в воскресенье в столицу Италии для встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой правительства Катара и главой разведки Египта, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня.

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    28 июля 2024, 23:49 • Новости дня
    Израильские дроны заметили над позициями «Хезболлы» в Ливане

    Janoubia: БПЛА Израиля появились над лагерями «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные дроны вошли в воздушное пространство Ливана и начали интенсивные полеты над центральными и южными районами страны, над форпостами шиитского движения «Хезболла», сообщил портал Janoubia.

    Портал пишет, что израильские беспилотники летают над форпостами «Хезболлы» в районах Газия и Захрани, над местностью Иклим-эт-Туффах, где находятся военные лагеря и склады с оружием. Отмечается, что ударов по целям не было, пишет «Газета.Ru».

    Кроме того, над Ливаном замечены израильские истребители, которые совершают разведывательные полеты.

    Ранее в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

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    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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