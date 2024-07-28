Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.33 комментария
Парад кораблей в честь дня ВМФ России прошел во Владивостоке
Парад кораблей и спортивный праздник прошли во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота. Развлекательные мероприятия для горожан продлятся в течение всего дня, а завершится праздник салютом, сообщает источник с места событий.
Парад рошел в бухте Золотой Рог, в нем приняли участие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий», подводная лодка и военные корабли, передает ТАСС.
Основные театрализованные мероприятия и концерт развернутся на Водной станции ТОФ.
«Торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота в основных пунктах базирования сил ВМФ России, завершатся проведением концертов, выступлениями военных оркестров и праздничными салютами», – рассказали в пресс-службе ТОФ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.