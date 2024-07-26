Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию против мигрантов
Полиция в Петербурге и Ленобласти провела масштабную операцию в отношении мигрантов
Более 7,5 тыс. правонарушений среди мигрантов выявили полицейские Санкт-Петербурга и Ленобласти в ходе двухнедельной операции, включившей тотальные проверки иностранных работников на стройплощадках, рынках, в сферах общественного питания и пассажирских перевозок. Около 1 тыс. мигрантов задержаны для выдворения из страны, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По сообщению пресс-службы, были проведены проверки нескольких десятков рынков, порядка 200 мест компактного проживания мигрантов, около 150 стройплощадок, 140 точек общепита, в результате было выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений, большинство из которых связаны с нарушением миграционного законодательства, передает ТАСС.
Так, сотрудники ГАИ выявили почти 3,5 тыс. нарушений ПДД водителями-иностранцами, к ответственности привлекли и около 100 коммерческих структур, допустивших нарушения при найме иностранных работников.
В пресс-службе добавили, что около 1 тыс. мигрантов, допустивших наиболее грубые нарушения, направлены в специализированные центры для последующего выдворения за пределы России с запретом на возвращение в течение нескольких лет, также полиции удалось ликвидировать две преступные группы, организовавшие каналы нелегальной миграции.
«Возбуждено 141 уголовное дело по ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконной легализацией иностранных граждан в регионе. Раскрыто более 70 преступлений, совершенных мигрантами», – сообщили в ГУ МВД.
Ранее в СК сообщили, что житель Петербурга, являющийся учредителем компании по подбору персонала, был задержан за незаконную легализацию более 400 мигрантов в течение полутора лет.