Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
ФСБ раскрыла сеть нелегальных аптек с фальсифицированными препаратами на Кубани
Сотрудники ФСБ и следователи пресекли деятельность преступной группы, торговавшей фальсифицированными лекарствами в Краснодарском крае, употребление которых привело к смерти четырех детей.
Фальсифицированные лекарства сбывались через сеть нелегальных аптек, расположенных в нежилых помещениях вблизи образовательных учреждений в разных районах региона, сообщило следственное управление СК России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
Преступную группу не позднее 2023 года создали двое братьев, полагает следствие. По факту сбыта фальсифицированных препаратов, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено уголовное дело, три человека объявлены в розыск.