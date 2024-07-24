Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.0 комментариев
Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом
Расположение запрещенных в Россииукраинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.
Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».
Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.