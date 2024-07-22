Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.0 комментариев
Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки
Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России).
По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».
Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.
Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.