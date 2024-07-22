Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

Tекст: Вера Басилая

«За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России).

По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.