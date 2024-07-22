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    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зеленая энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    38 комментариев
    22 июля 2024, 10:07 • Новости дня

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский  в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

    Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    21 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника

    Tекст: Ольга Иванова

    Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины, сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

    Военнослужащий погранслужбы умер от полученных ранений. По данным Шевченко, конфликт произошел на почве ревности в одной из гостиниц города. Майор задержан, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    21 июля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В ЛНР освобождена Розовка, в Харьковской области – Песчаное Нижнее, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка также поразила формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, две боевые бронированные машины, американские гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Стариц в Харьковской области.

    Она также отразила четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 145 человек, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую РСЗО RAK-SA-12.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ у Северска, Григоровки, Часова Яра, Ильинки, Катериновки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 510 человек и БТР. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица М777, гаубица М114 и гаубица FH-70, два орудия Д-20, три орудия М119, британская гаубица L-119. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР. Она также отразила семь контратак 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 330 человек, боевую бронированную машину, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубицу L-119 и три полевых склада боеприпасов.

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Коментарии (23)
    21 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Украина запросила у четырех стран ЕС крупные поставки электроэнергии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона запросила поставки электроэнергии у четырех европейских стран, сообщило министерство энергетики Украины в воскресенье.

    В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, его общий объем – 25 682 МВт·ч, сообщило министерство, передает ТАСС.

    New York Times ранее сообщала, что на большей части украинской территории возможен коллапс энергосистемы из-за слишком высокой температуры воздуха.

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    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».


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    22 июля 2024, 00:25 • Новости дня
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не собирается досрочно покидать пост главы американского государства, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    Бейтс заверил, что Байден намерен «завершить свой срок», передает ТАСС.

    Напомним, Байден объявил, что не станет добиваться переизбрания, но собирается исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Байден должен уйти в отставку.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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