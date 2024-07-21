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    Российскую авиацию закроют от западных ракет
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    4 комментария
    21 июля 2024, 06:55 • Новости дня

    Мишустин оценил инициативу по благоустройству дворов в Магадане

    Tекст: Максим Попов

    Глава правительства России Михаил Мишустин поручил рассмотреть вопрос о поддержке Магаданской области в развитии и благоустройстве дворовых территорий в столице региона.

    Во время своей рабочей поездки в область в воскресенье Мишустин встретился с губернатором Сергеем Носовым. Они обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры и общественных пространств в регионе. В ходе встречи губернатор обратился к премьер-министру с просьбой о дополнительной поддержке для благоустройства дворовых территорий в Магадане, передает ТАСС.

    Мишустин выразил готовность поддержать инициативу губернатора и пообещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на эти цели. Он также поручил подготовить перечень общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве, и направить его в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики для дальнейшей работы.

    Напомним, ранее Мишустин поддержал проект реконструкции Центра опережающей профессиональной подготовки в Магадане.

    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Коментарии (39)
    20 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».

    Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 16:16 • Новости дня
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия предложила конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным к смертной казни гражданином Германии, ведутся консультации по линии министерств иностранных дел, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    По его словам, конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным к смертной казни немецким наемником были предложены по просьбе МИД ФРГ, передает ТАСС.

    Глаз отметил, что Белоруссии «понятна забота о нем германской стороны», потому что преступник является гражданином ФРГ, ему обеспечен консульский доступ, передает РИА «Новости».

    Ранее белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России.

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    20 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

    Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Русофобские заявления, неоднократно звучавшие со стороны Фарион, во многом укладывались в политику Киева. Однако они были настолько резки, что раздражали даже внутреннюю украинскую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что украинская националистка Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения.

    «Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

    «И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

    Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

    По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

    Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

    Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.

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    20 июля 2024, 16:05 • Новости дня
    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ

    Военный аналитик Боссхард: Запад фальсифицирует историю, чтобы развязать новую войну

    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ
    @ Александр Устинов/РИА Новости

    Запад целенаправленно фальсифицируют историю, чтобы приуменьшить вклад СССР в победу над нацизмом и обесценить его роль, а также развязать новую войну против России, заявил военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

    В своей статье для «Донецкого агентства новостей» он привел примеры попыток обелить немецких военных и приукрасить их роль в войне.

    По его словам, немецкие генералы, нанятые США после войны, писали историю, выставляя вермахт героями, а советских солдат – «недочеловеками».

    «Теория о том, что нацисты «боролись с большевизмом» за Западную Европу, уже не за горами. Один молодой человек пытался объяснить мне эту теорию много лет назад в книжном магазине в центре Киева, а также хотел использовать эту возможность, чтобы продать мне портрет Адольфа Гитлера», – пишет Босхард.

    Он также рассказал, что в Швейцарии принял участие в дискуссионном мероприятии, посвященном Второй мировой войне, на котором со вступительным докладом выступил белорусский коллега. Ему была интересна реакция, присутствовавших журналистов, историков и преподавателей для которых, информация о страданиях белорусов в 1941–1945 годах была для них новой.

    «Они не знали ни о трагедиях Озаричей и Хатыни, ни об операции «Багратион». Они едва ли знали о бесчисленных преступлениях, совершенных немецким вермахтом – не только СС и гестапо», – пишет аналитик, отмечая, что ему ясны причины такой ситуации.

    По его словам, стратегия Запада по обелению нацизма и очернению России преследует несколько целей. Он считает, что таким образом США хотят оправдать новую войну против России, представить ее как агрессора, а себя – как защитников «цивилизованного мира».

    «Но дело идет даже дальше: вообще русских стремятся демонизировать как народ, отрицать, что они культурная нация, и изображать их не как людей, а как агрессивных монстров, которым надо не дать напасть на «цивилизованный Запад», – отметил швейцарский аналитик.

    Также, по его словам, Запад хочет разделить и ослабить постсоветские страны, уничтожить память о Великой Отечественной войне, которая является важным фактором национальной идентичности России и других стран, поэтому ее стремятся ослабить.

    Историк подчеркнул, что фальсификация истории – это опасная игра, которая может привести к новым трагедиям.

    «Германия вела войну на чужой территории в течение пяти лет, с осени 1939 по осень 1944 года. США и западноевропейские колониальные державы вели войны на чужих континентах в течение 45 лет после окончания войны. А с 1991 года НАТО, которое на самом деле создано было как инструмент самообороны, ведет войны за пределами территории своего альянса. Эти народы не знают, что означает война в их собственной стране, и поэтому легкомысленно относятся к войне. Пересмотр истории – это подготовка к войне, и мы должны оказать решительное сопротивление, пока не стало слишком поздно»», – призвал Босхард.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 13:32 • Новости дня
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличивается количество стран Европы, которые начинают ощущать на себе последствия введенных ими же антироссийских санкций, ответ Кремля сказался не лучшим образом на европейскую экономику, считают обозреватели китайского издания NetEase.

    В частности, китайские журналисты обратили внимание на то, что в европейских странах всерьез занялись обсуждением возможности ограничить проход российских танкеров через балтийские проливы, передает «Царьград».

    «Нет никаких сомнений в том, что это негативно отразится на экономике России», – считают эксперты.

    Также они отметили тот факт, что Китай начал закупать российскую свинину, что может указывать на то, что Пекин в скором времени откажется от поставки данной продукции из Дании.

    По мнению экспертов, не все европейские лидеры дошли до понимания того, чем для их стран может обернуться желание обрушить российскую экономику введением ограничительных мер, имея ввиду Швейцарию.

    Ранее Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении российских СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что санкции вывели Россию в топ-10 стран с самым большим профицитом торгового баланса.

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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    20 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта на АЗС в подмосковной деревне Лыткино, в результате которого пострадал гендиректор сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов.

    Инцидент произошел якобы из-за отказа заплатить 1 млн рублей неизвестным, передает ТАСС.

    Задержанным является житель Химок, родившийся в 2001 году. По словам главы управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, задержанный был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ, сейчас продолжается поиск остальных участников конфликта.

    Напомним, ссора произошла 19 июля. Как рассказал адвокат пострадавшего Александр Карабанов, неизвестные напали на генерального директора на АЗС, куда он заехал с семьей для заправки по пути на дачу. По словам адвоката, незнакомцы подошли к бизнесмену и обвинили его в том, что он подрезал одного из них на заправке, что и стало причиной конфликта. Они требовали от Бабанова компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей, и, получив отказ, избили его.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу

    Мэр Краснодара Наумов разрешил приковать себя к столбу из-за отсутствия света

    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил протестующим из-за отключения электричества жителям приковать его к столбу.

    В Telegram-канале «Краснодар и край» указано, что мэр приехал к людям, которые в знак протеста перекрыли дорогу, и заявил, что не уедет, пока не включат свет.

    Кроме того, он разрешил приковать себя наручниками к столбу.

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    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

    Коментарии (11)
    20 июля 2024, 15:38 • Новости дня
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления некоторых публичных личностей, способные вызвать напряженность в отношениях между Киргизией и Россией, недопустимы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, который существует между двумя государствами, заявил Дайырбек Орунбеков, руководитель пресс-службы президента Киргизии, комментируя обвинения телеведущей Тины Канделаки в адрес властей республики в русофобии.

    Канделаки опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором осудила снос в Киргизии памятника архитектуры – музея Панфиловской дивизии, передает РБК.

    Она заявила, что «у аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам».  

    «Мы уже наблюдали подобное на Украине, в Казахстане, Армении, и теперь это происходит в Киргизии... <…> Все начинается вот так – со старого музея», – добавила телеведущая.

    В ответ Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе музея было принято на основе тщательного анализа состояния здания, подтвержденного соответствующим техническим заключением. Этот документ фиксирует неудовлетворительное состояние сооружения, наличие следов пожара, протечек и трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам.

    «Эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация была невозможна», — заявил он.

    Орунбеков также отметил, что Киргизия является суверенным и многонациональным государством, где русский язык имеет официальный статус, а решения властей принимаются в интересах народа.

    Коментарии (22)
    20 июля 2024, 10:48 • Новости дня
    Политолог отреагировал на идеи желающих растворения России в «тюркском мире»

    Политолог Ухов прокомментировал идеи желающих растворения России в «тюркском мире» «какбыэкспертов»

    Политолог отреагировал на идеи желающих растворения России в «тюркском мире»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Политолог Илья Ухов отреагировал на идеи «какбыэкспертов», желающих растворения России в некоем «тюркском мире» и уничтожении цивилизационной самости России и ее культурного кода.

    В своем Telegram-канале он указал, что, согласно «ценному предложению» по смене цивилизационного кода России с православного на «тюркский», о котором рассуждает экономист Александр Разуваев, Россия должна отринуть свою тысячелетнюю историю, традиции и ценности.

    «Итогом этого цивилизационного каминг аута должна стать конвергенция с государствами Центральной Азии и Ближнего Востока, что видится Разуваеву мощным гешефтом», – подчеркнул Ухов.

    Также политолог выразил сомнения, что «Татарстан, Башкортостан и Якутия это поддержат».

    Политолог отметил, что «манкурты вроде Разуваева», «примитивные ценностные ориентиры которых меряются исключительно серебрянниками», являются излюбленным инструментом «этого меньшинства, говорящего по-русски с сильным акцентом».

    «В политическом плане и плане ценностном эти идеи содержат в себе целый ряд лживых, манипулятивных и в практическом плане опасных положений», – продолжает он.

    По словам Ухова, факт отличия России от западной цивилизации не означает того, что мы какая-то «русско-тюркская». «Россия исторически формировалась вокруг великоросского национального ядра, базовой матрицей которого было православие», – указал эксперт.

    «Сегодня некоторыми «какбыэкспертами» из ряда примеров браков московских правителей или участия на стороне Москвы войск вассальных остатков Орды… делается вывод о якобы равноправности и «конвергентности» формирования России на паритетных со Степью началах. Это не так, это ложь», – подчеркивает Ухов.

    Политолог добавил, что Россия сложилась на православии, государствообразующей роли великорусского этноса и при огромном влиянии модернизационной роли монархии и в первую очередь Романовых, которые «за уши вытащили Русское царство из полу-дремы и позволили через европейские реформы», создание современной армии и индустрии выжить как государству.

    «К слову Османская империя, да и Цинский Китай пропустили этот важнейший этап и в результате их уже к 19 века рвали на куски европейские империи», – указывает он.

    По словам эксперта, предлагаемая Разуваевым концепция растворения в тюркском мире приведет к процессу очередного раскола России с высвобождением разрушительной энергии и большой крови, с последующим падением в хаос и тьму.

    «Враги России рассчитывают на то, что когда кровавая пыль уляжется русские и другие коренный народы России окажутся меньшинством, неспособным защитить Родину. Но враги не учитывают одного: «Зачем нам мир, в котором нет России?» – уверяет политолог.

    Ухов заверил, что Россия никогда не даст различным меньшинствам и Иванам не помнящим родства продать нашу историю, память, традиции и ценности и изменить нашу идентичность.

    Коментарии (10)
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    Посол Антонов: Заявления США о приговоре Гершковичу не выдерживают критики
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
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    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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