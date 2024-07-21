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Мишустин поддержал проект реконструкции ЦОПП в Магадане
Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что даст поручение министерствам рассмотреть вопрос о поддержке проекта реконструкции Центра опережающей профессиональной подготовки в Магадане.
Во время своего двухдневного визита в Магаданскую область премьер встретился с губернатором Сергеем Носовым. В ходе беседы речь зашла о работе центра опережающей профессиональной подготовки, который был открыт в Магадане в сентябре 2023 года, передает ТАСС.
Губернатор сообщил, что сейчас реализуется проект по модернизации и реконструкции центра, стоимость которого составляет 262 млн рублей. Он попросил премьера поддержать эту работу и отметил, что ее планируют завершить в 2024–2025 годах.
Мишустин согласился и сказал, что поручит министерству по развитию Дальнего Востока совместно с Минфином рассмотреть этот вопрос. Он подчеркнул, что правительство поддержит просьбу губернатора.
Также премьер отметил, что центр опережающей профессиональной подготовки имеет широкий охват деятельности. По его словам, за это время там уже прошли подготовку несколько тысяч человек.
Напомним, во время поездки в Магадан Мишустин подчеркнул важность мастер-планов для развития городов и улучшения существующей инфраструктуры.