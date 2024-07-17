Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
В день начала битвы за Сталинград открылась студенческая «Вахта Памяти»
На территории Волгоградской области стартовала Межрегиональная поисковая экспедиция студенческих поисковых отрядов «X Студенческая Вахта Памяти: Сталинградский фронт». На торжественном открытии собрались 80 участников экспедиции из 20 регионов России.
«Очень рады приветствовать вас на нашей Волгоградской земле, на земле, которую защищала вся страна. Мы собираемся на территории Волгоградской области уже в седьмой раз. Прежде всего, спасибо вам за то, что вы приезжаете за многие тысячи километров на нашу Волгоградскую землю для того, чтобы провести эту, безусловно, очень важную работу. Желаю, чтобы каждому из вас улыбнулась поисковая удача», – обратился к участникам экспедиции председатель регионального совета регионального отделения Поискового движения России в Волгоградской области Вадим Журавлев.
В годы Великой Отечественной войны по территории Светлоярского района Волгоградской области в июле 1942 года проходили оборонительные рубежи, которые были построены мирными жителями и солдатами 5-й саперной армии. Здесь же действовала переправа через Волгу: с левого берега перевозились воинские части и боеприпасы, а с правого эвакуировали раненых, гражданское население с полосы фронта, скот и сельскохозяйственную технику.
На местах этих сражений будут проведены поисковые работы. Для поисковиков подготовлена образовательная программа, в которую также включены кинофильмы, посвященные Сталинградской битве. Экспедиция продлится до 2 августа.
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 84 субъектах РФ. За 11 лет работы движения его участниками были подняты останки более 230 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 13 тыс. имен и судеб защитников Отечества.