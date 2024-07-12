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Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе
Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.
«На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.
«Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.
По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.
«Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.
В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».
На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.
По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.