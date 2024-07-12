Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно
Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь?
Согласно недавно опубликованному опросу венгерских социологов, больше половины граждан Венгрии (51%) назвали Украину наибольшей угрозой для их страны. В России видят опасность 46%. Кроме того, 27% венгров считают, что в интересах Будапешта было бы укрепление связей с Москвой и дистанцирование от Европейского союза.
Такие результаты крайне необычны для государства, расположенного в центре Европы. Однако здесь играет существенную роль то, что Венгрия в последние годы не считает себя вполне европейской страной.
С 2000-х годов в венгерском политическом классе наблюдается всплеск интереса к туранизму, постулирующему урало-алтайское происхождение венгров и их родство с турками и народами Средней Азии. Первоначально эта идеология была связана с правой партией «Йоббик», которая с 2009 года регулярно проводит своих представителей в венгерский парламент. Но довольно быстро туранскую повестку у «Йоббика» перехватил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Сегодня эта идеология оказывает существенное влияние на внешнюю политику страны. Орбан заявляет, что «венгры – это кыпчакские тюрки» и выстраивает тесные отношения с «братскими народами» Турции, Азербайджана и постсоветских республик Средней Азии.
В 2018 году Венгрия, наряду с Туркменией и Северным Кипром, приобрела статус наблюдателя в Организации тюркских государств, куда входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Роль первой скрипки в этом объединении играет Анкара.
Во время визита в Казахстан в 2019 году Виктор Орбан заявил, что венгры считают среднеазиатские народы братскими. «У нас общие исторические корни с народами, живущими в Центральной Азии. Мы считаем их родственными, поэтому дипломатические и экономические контакты имеют также и культурное происхождение. Венгрия – самая восточная страна в Европе», – сказал венгерский премьер.
В феврале прошлого года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Будапешт, где провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Стороны договорились продолжить работу по открытию прямого авиасообщения по маршруту Будапешт – Бишкек, а также облегчить условия для трудоустройства граждан Киргизии в Венгрии. Жапаров подчеркнул, что киргизский и венгерский народы объединены общей историей и Киргизия через Венгрию открывает дверь в Европу.
Злые языки утверждают, что венгерские власти заинтересовались туранскими корнями своего народа исключительно из прагматичных соображений – в действительности их интересуют природные ресурсы и инфраструктура Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Турции.
Действительно, нефтегазовый вопрос является для Венгрии весьма чувствительным. Здесь Будапешт сотрудничает не только со странами Востока, но и с Россией, где также есть регионы исконного проживания тюркских этносов (Алтай, Башкирия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Якутия). Однако та последовательность, с которой Виктор Орбан и его команда налаживают мосты с государствами, где представлена тюркская культура, не оставляет сомнений в том, что идея Великого Турана имеет для венгерского руководства прежде всего цивилизационное, а не экономическое измерение.
Негативное отношение венгерского общества к Украине объясняется тем, что Киев на протяжении всех последних лет нарушает права закарпатских венгров, в то время как защита соотечественников, проживающих за рубежом, – один из главных приоритетов Венгрии во внешней политике, закрепленный в конституции страны. Венгерские власти не дают в обиду своих соотечественников даже в государствах – членах Евросоюза и НАТО.
Так, нежелание Румынии предоставить автономию секеям (венгерскому субэтносу) нередко приводит к дипломатическим скандалам между Будапештом и Бухарестом. На Украине же речь идет о куда более приземленных вещах, нежели смена политического статуса территории компактного проживания этнического меньшинства.
- Способ выйти из конфликта на Украине подсказал маляр из Германии
- На Западе представили саммит НАТО собранием неудачников
- Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным
По переписи 2001 года на Украине насчитывалось 156,6 тыс. венгров, подавляющее большинство из них живет в Закарпатской области, преимущественно в районах, граничащих с Венгрией. В 2011 году ее парламент принял закон, согласно которому этнические венгры, проживающие за границей, получили право на оформление гражданства Венгрии в упрощенном порядке. И немало закарпатских венгров этим правом воспользовалось, правда, нелегально, поскольку Украина не признает двойное гражданство.
То обстоятельство, что значительная часть венгров Закарпатья обладает двумя паспортами, осложняет вопрос с их мобилизацией в ряды ВСУ. С точки зрения Будапешта, венгерских граждан отправляют в зону вооруженного конфликта, в котором Венгрия участия не принимает. Более того, венгры утверждают, что их мобилизуют в первую очередь и они несут огромные потери на фронте.
Венгерские власти не могут закрыть глаза на эти факты, и они прямо заявляют, что их цель – защитить закарпатских соотечественников от какого бы то ни было участия в боевых действиях. В связи с этим Будапешт не допускает даже транзита оружия на Украину через Закарпатскую область.
Также Будапешт беспокоит ситуация с обеспечением языковых прав своих соотечественников на Украине.
Принятый в 2017 году закон об образовании предусматривает, что начиная с 5-го класса дети национальных меньшинств должны проходить обучение на украинском языке, а родной язык изучать лишь как отдельную дисциплину. Исключение сделано для «коренных народов Украины», к числу которых киевские власти отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
Таким образом, состоящий в ЕС и НАТО Будапешт в силу принятой им цивилизационной и национальной парадигмы не считает себя в полной мере частью Западного мира и не питает симпатий к Киеву, проводящему антивенгерскую политику. Возможно, здесь кроется причина, по которой Виктор Орбан так активно взялся за реализацию своего миротворческого проекта, призванного усадить за стол переговоров Восток и Запад.