Курсы адаптации мигрантов решили открыть по всей России

ФАДН разослало курс адаптации для мигрантов по всей России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Бедкин на заседании комитета ГД по делам национальностей «О ходе выполнения поручений президента РФ в сфере реализации государственной национальной политики», курс был разработан и апробирован в пяти регионах: Республике Саха, Краснодарском и Пермском краях, Калининградской и Московской областях. Занятия прошли более 10,5 тыс. мигрантов, передает ТАСС.

Бедкин уточнил, что на основе пилотного проекта курс был доработан. По его словам, большинство регионов уже разработали свой региональный компонент с учетом особенностей культуры и традиций. Он добавил, что данный курс уже направлен во все субъекты РФ, чтобы они определяли подходы к его финансированию и реализации.

В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что владение русским языком необходимо для всех детей мигрантов, которые собираются учиться в образовательных организациях.



Ранее в Таджикистане решили открыть центры подготовки трудовых мигрантов для работы в России.