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Курсы адаптации мигрантов решили открыть по всей России
ФАДН разослало курс адаптации для мигрантов по всей России
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) направило курс по социально-культурной адаптации мигрантов во все регионы России, сообщил замруководителя агентства Станислав Бедкин.
Как указал Бедкин на заседании комитета ГД по делам национальностей «О ходе выполнения поручений президента РФ в сфере реализации государственной национальной политики», курс был разработан и апробирован в пяти регионах: Республике Саха, Краснодарском и Пермском краях, Калининградской и Московской областях. Занятия прошли более 10,5 тыс. мигрантов, передает ТАСС.
Бедкин уточнил, что на основе пилотного проекта курс был доработан. По его словам, большинство регионов уже разработали свой региональный компонент с учетом особенностей культуры и традиций. Он добавил, что данный курс уже направлен во все субъекты РФ, чтобы они определяли подходы к его финансированию и реализации.
В июне уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что владение русским языком необходимо для всех детей мигрантов, которые собираются учиться в образовательных организациях.
Ранее в Таджикистане решили открыть центры подготовки трудовых мигрантов для работы в России.