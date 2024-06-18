Львова-Белова сочла необходимым, чтобы дети мигрантов знали русский язык

Врач не исключил диверсию в качестве причины массового заражения ботулизмом в Москве

Врачи Онищенко и Воробьев предположили причины массового заболевания ботулизмом в Москве

Tекст: Татьяна Косолапова

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Отмечается, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии.



«Ботулинический токсин – это сильнейший органический яд, вырабатываемый анаэробными бактериями Clostridium botulinum. Он появляется в неправильно приготовленных консервах. Его даже используют как варианты биологического терроризма, но в данном случае речь идет скорее о нарушении технологий приготовления какого-то консервированного продукта», – рассказал бывший главный санитарный врач России, экс-руководитель Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отмечает, что не припомнит за последние десятилетия ни одного случая массового отравления ботулизмом. «У меня есть ощущение, что это могла быть какая-то диверсия, потому что более 100 человек – это не одна банка испорченной фасоли или тунца должна быть. Очень странная ситуация», – подчеркивает собеседник.

По словам специалиста, ботулизм развивается в бескислородной (безвоздушной) среде, его появление характерно для консервов. Если рыбу или бобы неправильно приготовили для консервации, не был соблюден температурный режим, то в результате может развиться токсин. Заказывая готовую еду из службы доставки, отличить, содержит ли она ботулизм или нет, на глаз или по запаху невозможно.



«Как правило, ботулизм возникает в консервах домашнего приготовления, когда не было достаточной температурной обработки. Наверняка все встречали бомбаж – вспученные консервы – это и есть ботулизм. Естественно, бомбажные банки употреблять нельзя. Но лично мне сложно представить, что в заводских условиях были допущены такие нарушения, тем более что в России тунец проходит через системы контроля качества приготовления», – рассуждает собеседник.

Также врач напомнил, что ботулотоксин сейчас применяется в косметологии для расслабления мышц и разглаживания морщин. Также он используется у тяжелых больных, например, с параличом. «Ботулизм влияет на нервно-мышечную проводимость, блокирует функцию мышц, а результате чего мышцы перестают сокращаться. Благодаря инъекциям расправляются складки на коже, а у больных, перенесших инсульт, уходит спастический паралич. Но, естественно, все это микродозы», – заключил Воробьев.

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Ранее Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт» до окончания эпидемиологического расследования, поскольку именно ее заказывали через сервис доставки отравившиеся. Также в ведомстве порекомендовали не употреблять в пищу уже купленную продукцию.

Позже стало известно, что сотрудники складских помещений пытались уничтожить продукцию, которой могли отравиться жители столицы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».