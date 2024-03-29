Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
В Таджикистане решили открыть центры подготовки трудовых мигрантов для работы в России
В Таджикистане откроют шесть центров подготовки рабочих профессий, три из них подготовят трудовых мигрантов и будут обучать их русскому языку, сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири на Международном экономическом форуме государств СНГ.
Нодири отметила, что центры, которые откроют в апреле – июне, будут проводить подготовку по международным стандартам и выдавать документы. Кроме русского языка, там обучат английскому и корейскому, финансовой грамотности, истории и культуре страны, куда направится мигрант, передает ТАСС.
По ее словам, Таджикистан сотрудничает с ОАЭ, Великобританией, Венгрией, Румынией, Турцией, Катаром, Литвой, Латвией, а в прошлом году были налажены связи в Южной Корее.
Отмечается, что в прошлом году основная часть трудовых мигрантов – более 627 тыс. человек – из Таджикистана приехала в Россию. Всего из республики на заработки уехали 652 тыс. человек.