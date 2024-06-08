Мария Львова-Белова: 18% подростков имеют работу, они устроены в креативной индустрии

В 2024 году социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование, посвященное подростковой занятости. По результатам исследования, 18 % ребят имеют работу – 6578 человек, из более чем 35 тысяч опрошенных. При этом в качестве видов своей занятости многие подростки указывали сферу дизайна, копирайтинга, предоставление услуг красоты, фотографию – те сферы, которые принято относить к креативной экономике, сообщила Мария Львова-Белова.



В настоящее время компания HeadHunter акцентирует внимание, как на подростках, так и на студентах, сообщил заместитель директора по работе с государственными органами компании Даниил Чугунов.

«Уже сейчас работодатель готов предлагать детям в возрасте от 14 до 17 лет 100 тыс. рублей. При этом средняя зарплата подростков составляет 20-30 тыс. рублей. Эта ситуация таким образом выглядит на рынке труда уже третий год подряд, в среднем. Что касается вакансий для подростков, то лидируют вакансии, которые не требуют каких-то специальных профессиональных навыков», – отметил он.

К основным проблемам представитель HeadHunter отнес неумение подростков составлять резюме.

По данным исследования Санкт-Петербургского государственного университета, каждый десятый опрошенный подросток отметил, что у него есть свой блог, а 11 % из них монетизируют свое увлечение. Поддерживают стремление подростков проявить себя в креативных индустриях и крупные работодатели. Предпрофессиональная подготовка подростков с участием бизнеса является хорошим ориентиром для того, чтобы ребенок понял, что ему туда надо, считает директор по управлению персоналом АО «Газпром-Медиа Холдинг» Антонина Приезжева.

Также Антонина Приезжева обратила внимание на то, что для крупных работодателей процесс адаптации подростка на работе может быть достаточно сложным. Одновременно работодатели в креативных индустриях отмечают, что подростки прекрасно чувствуют новые тренды, понимают, как сделать и доставить контент.

Полученные в ходе дискуссии предложения планируется проанализировать и использовать дальнейшей деятельности детского омбудсмена в области подростковой занятости.