Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.

Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.