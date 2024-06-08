  • Новость часаВ Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
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    Как БРИКС создает новых союзников России
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    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    8 июня 2024, 17:40 • Новости дня

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дежурные средства ПВО ВС России уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА на территории России, передает РИА «Новости».

    Ранее российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.

    7 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
    @ Sudan Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

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    7 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    По его словам, все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории, передает издание «Страна».

    Бизнес также призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Исключение сделано для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    7 июня 2024, 22:59 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск Тимошенко

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.

    Конкретная статья, по которой Тимошенко объявили в розыск, не называется, передает РИА «Новости».

    В мае МВД России объявило в розыск действующего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, а также других украинских политиков. Позднее Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России.

    Коментарии (13)
    7 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало видео с моментом уничтожения безэкипажного катера ВСУ, кадры сняты с борта вертолета в Черном море.

    Катер был уничтожен из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС авиации Черноморского флота, передает ТАСС.


    Ранее сообщалось об уничтожении трех катеров ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря у Крымского полуострова.

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    8 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских БПЛА, также уничтожено два безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.

    Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.

    Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека. После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, три человека погибли.

    Коментарии (11)
    8 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные Силы России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

    Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

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    8 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    Квартиру «дружка» Зеленского собрались национализировать в Крыму

    Глава парламента Крыма Константинов сообщил о намерении властей региона национализировать квартиру «дружка» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что представленный «пакет не такой масштабный», как предыдущие, поскольку основная работа по национализации самых крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже завершена. При этом в него включен парк-отель «Порто Маре» в Алуште, «принадлежащий украинским собственникам», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в список включены квартиры – например, «в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка», сказал Константинов. Квартира принадлежит родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Планируется национализировать собственность и «других украинских соседей Зеленского в Ливадии».

    Напомним, национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    8 июня 2024, 00:45 • Новости дня
    Кэмерон поговорил с прикинувшимся Порошенко пранкером

    МИД Британии сообщил о разговоре Кэмерона с прикинувшимся Порошенко пранкером

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел разговор с неизвестным, который выдал себя за экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщило ведомство.

    Как сообщили в МИД Великобритании, Кэмерон «обменялся сообщениями и провел видеозвонок якобы» с Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Форин оффис заявил, что подозрения у Кэмерона появились еще до конца разговора, хотя было «явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко», передает ТАСС.

    Позднее было проведено «расследование», которое установило, что «сообщения и звонок были сфальсифицированы».

    Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не раз вели разговоры от лица Порошенко в ходе своих пранков.

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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

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    7 июня 2024, 23:55 • Новости дня
    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области

    Захарова заявила об очевидном «натовском почерке» в украинских ударах по Луганску и Херсонской области

    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области
    @ ГУ МЧС России по ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ударах вооруженных сил Украины по Луганску и Херсонской области «натовский почерк очевиден», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что киевский режим, которому США дали «зеленый свет» на удары по мирным жителям западным оружием, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность». По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, мир должен осознавать, что удары по Луганску и Херсонской области являются «тщательно подготовленными террористическими акциями устрашения».

    Она подчеркнула, что в ударах ВСУ, в результате которых гибнут мирные граждане, нет «никакого смысла с военной точки зрения». Подобные атаки указывают на «агонию неонацистского режима Зеленского», «погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме». В МИД заявили, что украинское руководство «в своей бессильной злобе» хочет «убить как можно больше русских людей».

    Захарова заявила, что Киев «на фоне военных провалов» хочет показать «заокеанским хозяевам» готовность совершить «любое зверство» ради «их интересов и собственного самосохранения».

    Как заверили в ведомстве, «чудовищные злодеяния киевской хунты» фиксируются российскими правоохранительными органами, виновные понесут наказание. МИД выразил уверенность, что планы Украины «обречены на провал». Подчеркивается, что россияне демонстрируют «мужество и стойкость, сохраняя спокойствие», а российские войска «готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков».

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. Кроме того, после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли.

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    7 июня 2024, 22:48 • Новости дня
    Жертвами украинских ударов по Херсонской области стали 22 человека

    Сальдо сообщил о росте числа жертв украинского обстрела Херсонской области до 22 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв обстрела украинскими войсками села Садовое возросло до 22 человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что украинские войска нанесли удар «по маленькому магазинчику возле частного сектора». Магазин был разрушен. Когда «соседи попытались помочь, прилетел второй удар», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По словам Сальдо, 17 человек «возле этого места», а также четверо «в соседних домах» погибли, в том числе девятилетний ребенок, который «просто игрался в песочнице». Позднее он сообщил, что число жертв возросло до 22-х. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

    Он сообщил, что «первый удар был нанесен управляемой бомбой, вернее, управляемым снарядом, а второй – чисто ракетный удар Himars». Удар наносился «с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов». «Наверняка был дрон и видели, что там военных нет. Это с целью запугать жителей», – сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что погибли 19 человек. Под обстрел попал магазин, в котором находилось много посетителей и персонала.

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    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

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    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    8 июня 2024, 02:55 • Новости дня
    Спасательные работы приостановлены в селе Садовое из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Садовое Херсонской области, по которому вооруженные силы Украины нанесли удары, пришлось приостановить аварийно- спасательные работы из-за угрозы БПЛА, сообщили в оперативных службах.

    В сообщении говорится, что работы приостановлены из-за «большой активности БПЛА», передает ТАСС.

    Напомним, в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

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