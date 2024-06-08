МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области

Захарова заявила об очевидном «натовском почерке» в украинских ударах по Луганску и Херсонской области

Tекст: Антон Антонов

Захарова заявила, что киевский режим, которому США дали «зеленый свет» на удары по мирным жителям западным оружием, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность». По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, мир должен осознавать, что удары по Луганску и Херсонской области являются «тщательно подготовленными террористическими акциями устрашения».

Она подчеркнула, что в ударах ВСУ, в результате которых гибнут мирные граждане, нет «никакого смысла с военной точки зрения». Подобные атаки указывают на «агонию неонацистского режима Зеленского», «погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме». В МИД заявили, что украинское руководство «в своей бессильной злобе» хочет «убить как можно больше русских людей».

Захарова заявила, что Киев «на фоне военных провалов» хочет показать «заокеанским хозяевам» готовность совершить «любое зверство» ради «их интересов и собственного самосохранения».

Как заверили в ведомстве, «чудовищные злодеяния киевской хунты» фиксируются российскими правоохранительными органами, виновные понесут наказание. МИД выразил уверенность, что планы Украины «обречены на провал». Подчеркивается, что россияне демонстрируют «мужество и стойкость, сохраняя спокойствие», а российские войска «готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков».

Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. Кроме того, после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли.