Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек
В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.
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