До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики в России
Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики и ориентиры на будущее в России
Президент Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку состояния экономики в стране и ориентиров на будущее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, участникам этого форума будет интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров, передает РИА «Новости».
Также представитель Кремля отметил, что у президента запланировано достаточно насыщенное, содержательное, экономически ориентированное выступление.
Кроме того, Песков не исключил, что Путин может провести рабочие встречи на полях Петербургского международного экономического форума.
Пленарная сессия ПМЭФ состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.
Путин в рамках ПМЭФ уже провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.