Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики в России

Песков: Путин на ПМЭФ оценит состояние экономики и ориентиры на будущее в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, участникам этого форума будет интересно узнать оценку главы государства состояния экономики в стране, экономических достижений, экономических проблем и ориентиров, передает РИА «Новости».

Также представитель Кремля отметил, что у президента запланировано достаточно насыщенное, содержательное, экономически ориентированное выступление.

Кроме того, Песков не исключил, что Путин может провести рабочие встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

Пленарная сессия ПМЭФ состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.

Путин в рамках ПМЭФ уже провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

