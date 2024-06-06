Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ
Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.