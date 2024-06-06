Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ
Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Первым собеседником Путина стал глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, далее у него запланированы переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает ТАСС.
Запланировано, что сначала Путин переговорит с лидерами Боливии и Зимбабве тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и глава Боливии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.