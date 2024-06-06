Путин оценил перспективы развития товарооборота между Россией и Боливией

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте учета интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости». Есть ряд сфер, в которых государства могли бы укреплять сотрудничество, одна из них – сфера высоких технологий, добавил он.

Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, сообщил Путин.

«Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады», – сказал российский лидер.

В свою очередь руководитель Боливии выразил Путину благодарность за поддержку и реализацию ряда совместных проектов.

Переговоры Путина и Арсе проходят в Константиновском дворце в пригороде Петербурга, это первая встреча двух лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.