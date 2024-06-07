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    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 12:23 • Новости дня

    Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

    Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.

    Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.

    6 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества

    Россия оказалась в лидерах по масштабам потерь от телефонного мошенничества

    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия является мировым лидером по уровню ущерба от телефонного мошенничества.

    «К сожалению, наша страна занимает лидирующую позицию... по масштабам бедствия от телефонного мошенничества», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Кузнецова, за последние девять лет эта проблема приобрела огромные масштабы, превратившись в целую отрасль с миллиардными оборотами. Число жертв телефонных аферистов исчисляется миллионами.

    ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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    6 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона: Путин повысил ставки

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин заявлением в адрес США повысил ставки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «повысил ставки», когда прямо потребовал от США прекратить поставки оружия на Украину, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    «Ничем хорошим это не закончится», – приводит слова Макгрегора RT.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.

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    7 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей

    Додик: Запад придумал разделить Россию на пять частей, Путин борется за интересы страны против планов Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Запад придумал разделить Россию на пять частей, президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил на полях ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик.

    По его словам, Запад 20 лет назад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы всё то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, полностью оккупировав Украину, передает ТАСС.

    Додик добавил, что в республике знают о намерении Запада разделить Россию на пять частей, как они «научились поступать во многих частях мира».

    Глава Республики Сербской отметил, что Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».

    Напомним, Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ и договорились, что Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах.

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    6 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Риттер пообещал вопреки препонам США принять участие в ПМЭФ

    Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, которого ранее сняли с самолета в США, не позволив ему вылететь в Россию, сообщил, что намерен принять участие в работе сессии ПМЭФ, которая пройдет 7 июня.

    «Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико», – приводит его слова RT.

    Риттер отметил, что будет участвовать в сессии благодаря «чудесам современных технологий». «Мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», – сказал он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ американских властей выпустить из страны Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    6 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Первым собеседником Путина стал глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, далее у него запланированы переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Республики Сербская Милорадом Додиком и президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает ТАСС.

    Запланировано, что сначала Путин переговорит с лидерами Боливии и Зимбабве тет-а-тет, затем к ним присоединятся делегации.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и глава Боливии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.

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    6 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков оценил реакцию Японии на условия Путина для возобновления диалога

    Песков: Реакция Японии на слова Путина об условиях возобновления диалога ожидаема

    Tекст: Ольга Никитина

    Негативная реакция Японии на слова президента Владимира Путина о том, при каких условиях Россия будет готова возобновить диалог, является достаточно ожидаемой, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин накануне заявил, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

    Власти Японии сочли слова российского лидера «несправедливыми и неприемлемыми».

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    7 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Греф назвал исчерпанной нынешнюю модель роста российской экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она приводит к росту цен и снижению производительности труда.

    Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.

    Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.

    Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.

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    6 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Президент Зимбабве прилетел в Петербург на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Самолет приземлился в аэропорту Пулково. Ожидается, что  Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ.

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    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

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    6 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва будет содействовать улучшению ситуации на Балканах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной: только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ. В ходе встречи с главой Боливии Луисом Арсе российский лидер оценил перспективы развития товарооборота между двумя странами.

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    6 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин приветствовал гостей концерта по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям концерта, посвященного 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина в Большом Болдино. Текст послания зачитала советник российского лидера Елена Ямпольская.

    «Приветствую вас на праздничном концерте, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении многих лет музей-заповедник Болдино радушно встречает искренних поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина, приезжающих на нижегородскую землю из многих регионов России и зарубежных стран», – говорится в телеграмме, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что «с родовой усадьбой Болдино связаны важные незабываемые страницы жизни великого русского поэта, прежде всего знаменитая болдинская осень, вдохновившая его на создание подлинных литературных шедевров».

    Путин уверен, что все торжества пройдут на высоком уровне, а одним из наиболее ярких событий культурной программы станет концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством маэстро Юрия Башмета. «Уникальным мастерством исполнителей, многообразием музыкальных произведений он обогатит палитру праздничных мероприятий, подарит участникам и гостям самые добрые впечатления», – отметил президент, пожелав всем собравшимся всего наилучшего.

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    7 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.

    Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

    По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

    «Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

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    6 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин оценил перспективы развития товарооборота между Россией и Боливией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем товарооборота между Россией и Боливией пока небольшой, однако есть хорошие тенденции к его росту, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Боливии Луисом Арсе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что касается двусторонних отношений, то они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте учета интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости». Есть ряд сфер, в которых государства могли бы укреплять сотрудничество, одна из них – сфера высоких технологий, добавил он.

    Москва приветствует преемственность курса нынешнего руководства Боливии в отношении контактов с Россией, сообщил Путин.

    «Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками, мы этому очень рады», – сказал российский лидер.

    В свою очередь руководитель Боливии выразил Путину благодарность за поддержку и реализацию ряда совместных проектов.

    Переговоры Путина и Арсе проходят в Константиновском дворце в пригороде Петербурга, это первая встреча двух лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, международные темы, а также подключение Боливии к БРИКС.

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    6 июня 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков назвал дату и время выступления Путина на ПМЭФ

    Песков: Путин выступит на ПМЭФ в середине дня 7 июня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что выступление будет в районе 14.00-15.00, передает ТАСС.

    Пленарное заседание ПМЭФ пройдет 7 июня. Глава государства принимает участие в форуме каждый год. В этом году темой форума заявлена «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

    Накануне Путин на полях ПМЭФ провел встречу с руководителями международных информационных агентств.

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    6 июня 2024, 13:39 • Новости дня
    В Кремле не стали раскрывать имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль сохраняет в тайне имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, в которой традиционно примет участие президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отмечается, что модератор уже выбран, передает ТАСС.

    Напомним, Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня после 14.00.

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