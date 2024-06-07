До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина
Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов
Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.
Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.
Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.