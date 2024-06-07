Объявлен модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина

Песков: Модератором пленарной сессии ПМЭФ будет политолог Караганов

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля уточнил, что на заседании выступит президент Владимир Путин, а также два гостя-президента – главы Боливии и Зимбабве, с которыми Путин накануне провел, по словам Пескова, «очень продуктивные переговоры», передает ТАСС.

Песков уточнил, что американский журналист Такер Карлсон, вопреки слухам, не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарки ПМЭФ с участием Путина.

Напомним, Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, главой Боливии Луисом Арсе и зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.