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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    19 комментариев
    6 июня 2024, 21:54 • Новости дня

    Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России и Зимбабве активно развиваются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Отношения между Россией и Зимбабве сложились давно, еще в период борьбы вашей страны, вашего народа за независимость, и сейчас продолжают развиваться активно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    После переговоров Путина с Мнангагвой тет-а-тет к ним присоединятся делегации России и Зимбабве. Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    До этого Путин в рамках ПМЭФ провел встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и главой Боливии Луисом Арсе.

    6 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

    Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

    Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины
    @ Анна Горбань/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента РФ, историк Владимир Мединский показал главе государства аутентичную карту Российской империи начала XIX века, на которой в состав России входят современные территории Украины.

    «Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.

    Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

    В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.


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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    «Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.

    «Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

    Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.

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    5 июня 2024, 23:31 • Новости дня
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Утверждения Запада о готовности России напасть на страны НАТО являются чушью, «бредом собачьим», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете? Бред собачий!» – возмутился российский лидер, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит прежде всего им самим.

    «Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.

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    6 июня 2024, 09:01 • Новости дня
    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств

    Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам

    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В условиях напряженной обстановки в мире было важно узнать мнение президента России Владимира Путина в ходе разговора лицом к лицу по вопросам внешней политики, заявил исполнительный директор ведущего японского информационного агентства Kyodo Тосимицу Саваи, принимавший участие во встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств.

    Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.

    Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

    Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».

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    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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    5 июня 2024, 22:21 • Новости дня
    Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России
    Путин заявил о прямом участии стран Запада в войне против России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против РФ, – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    «Если кто-то считает возможным поставку Украине оружия, которое позволяет наносить удары по России, то почему Россия не может поставлять подобное оружие на территории, позволяющие наносить удары по тем странам?» – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

    В среду депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

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    5 июня 2024, 23:15 • Новости дня
    Путин увязал мирный договор с Японией с позицией Токио по Украине

    Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине

    Путин увязал мирный договор с Японией с позицией Токио по Украине
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия готова возобновить диалог с Японией по мирному договору только после того, как Токио изменит свою позицию по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

    «Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», – передает слова Путина ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналиста агентства «Киодо» о том, не осложнит ли визит российского лидера на Курильские острова двусторонние отношения, Путин подчеркнул, что Япония сама создала препятствия для диалога, присоединившись к санкциям против России.

    «Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному урегулированию?», – сказал Путин.

    Он также отметил, что не видит препятствий для посещения Курильских островов, но пока не планирует такую поездку.

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    6 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Yonhap: Путин впервые положительно высказался о позиции Сеула по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств «впервые публично положительно оценил» решение Республики Корея не поставлять вооружения Украине напрямую, обратило внимание южнокорейское агентство Yonhap, представитель которого принимал участие во встрече.

    Слова российского лидера Yonhap называет «примирительным жестом». Южнокорейское информационное агентство указало, что это контрастировало с «жесткой позицией» Путина по отношению к Японии, передает ТАСС.

    Напомним, Путин на встрече заявил, что Республика Корея не занимается прямыми поставками вооружений в зону украинского конфликта. «Мы это высоко ценим», – отмечал глава государства.

    Также он говорил, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

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    6 июня 2024, 12:45 • Новости дня
    Пескова спросили, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

    Песков не стал уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Владимира Путина о том, что Москва может начать поставки оружия странам для ударов по «чувствительным объектам» государств, вооружающих киевский режим, является весьма важным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, нет», – ответил Песков на вопрос о том, может ли он уточнить возможных получателей российского оружия, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил, что Россия не оставит без гарантированных последствий поставки странами Запада оружия для ударов по ее территории.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.

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    5 июня 2024, 22:55 • Новости дня
    Путин назвал ответ Израиля на атаку ХАМАС тотальным уничтожением жителей Газы

    Путин заявил, что ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение жителей Газы

    Путин назвал ответ Израиля на атаку ХАМАС тотальным уничтожением жителей Газы
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильский ответ на атаку ХАМАС похож не на войну, а на тотальное уничтожение населения в Газе, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения – в любом месте и в любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», – сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств, передает ТАСС

    По мнению Путина, сложившаяся ситуация – результат политики США, которые монополизировали ближневосточное урегулирование.

    Решить конфликт можно только путем создания двух государств – Палестины и Израиля, считает российский лидер.

    «Российская позиция является принципиальной, она не подвержена конъюнктуре: мы давно признали палестинское государство... В этом смысле у нас позиция не поменялась», – подчеркнул Путин.

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    5 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Путин рассказал о попытках Украины атаковать российские газопроводы в Турцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не один раз фиксировала попытки со стороны Украины нанести удары по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Как указал российский лидер, Москве приходится охранять газопроводы «Турецкий поток» и «Южный поток» из-за угроз с украинской стороны, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что были также попытки атаки на газоперерабатывающую станцию, которая передает газ в Турцию. По его словам, тогда было подавлено два беспилотника, пишет RT.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами. Глава государства отметил, что газ также идет в Европу через «Турецкий поток».

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    5 июня 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», – ответил Путин американской журналистке, задавшей вопрос о возможности начала ядерной войны, передает РИА «Новости».

     «Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину», – уточнил российский лидер.

    Ранее американский лидер Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    6 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона: Путин повысил ставки

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин заявлением в адрес США повысил ставки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «повысил ставки», когда прямо потребовал от США прекратить поставки оружия на Украину, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    «Ничем хорошим это не закончится», – приводит слова Макгрегора RT.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.

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