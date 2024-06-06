Путин оценил развитие отношений России и Зимбабве

Медведев указал на существенное изменение внешней политики России

Tекст: Ольга Никитина

«Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

«Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.