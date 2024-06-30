На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.4 комментария
Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову
Киевляне убрали следы вандализма на мемориальной доске Михаилу Булгакову
Неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея Михаила Булгакова, облитую год назад красной краской. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По сообщению издания, после того, как мемориальную доску облили краской в прошлом году, музей решил оставить ее в таком виде, но кто-то очистил следы вандализма и вернул доске первоначальный «бронзовый» вид, передает ТАСС.
Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».
Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.