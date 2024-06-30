Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
На границе Украины задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию
Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть Украину, сообщает госпогранслужба страны.
В ведомстве сообщили, что в 200 метрах от границы с Венгрией пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно уехать за страны, оплатив «путешествие» от 3 до 12 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Ранее сотрудники СБУ перехватили в Одесской области микроавтобусы с 47 военнообязанными мужчинами, которые хотели нелегально перейти границу.