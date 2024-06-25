В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
В Одесской области задержали около 50 уклонистов
Сотрудники СБУ перехватили в Одесской области четыре микроавтобуса с 47 уклонистами
Сотрудники СБУ перехватили в Одесской области микроавтобусы с 47 военнообязанными мужчинами, которые хотели нелегально перейти границу, сообщает региональное отделение спецслужбы.
Как говорится в сообщении, дельцы планировали переправить через госграницу почти сотню уклонистов. Оперативники СБУ задокументировали попытку переправки через границу первой партии: были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами, остальные 53 человека не успели добраться до точки сбора, передает РИА «Новости».
По данным следствия, схему организовал житель Одесской области, привлекший нескольких подельников, в том числе правоохранителя, который консультировал водителей, как объехать блокпосты. За услуги желающие сбежать от мобилизации платили от пяти до 18,5 тыс. долларов. В настоящее время участники группировки задержаны.
Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.