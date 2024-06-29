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Черниговская ТЭЦ остановлена из-за пожара
На Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в субботу произошел пожар, в результате чего станция была временно выведена из строя. Об этом сообщил представитель компании «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина.
По его словам, возгорание произошло на трансформаторе тока.
«На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает», – приводит слова Щербины РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Щербина уточнил, что пожар уже ликвидирован, а запуск станции в работу планируется в ближайшее время.
По его словам, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое привело к выходу из строя оборудования.
На данный момент специалисты производят переподключение абонентов.