У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
Москалькова рассказала о роли России в освобождении митрополита Ионафана
Москалькова рассказала о роли России в освобождении из украинского СИЗО митрополита Ионафана
Освобождение и возвращение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) Украинской православной церкви (УПЦ) и других гражданских лиц между Украиной и Россией стало возможным только благодаря огромной работе российской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что ранее обращалась по поводу освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к украинскому омбудсмену.
По ее словам, также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов.
Омбудсмен пообещала развитие важных гуманитарных процессов и продолжение по этому поводу диалога с украинским омбудсменом.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в Москве с освобожденным из украинского СИЗО митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном.
Митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. Папа Римский Франциск содействовал освобождению священнослужителя.