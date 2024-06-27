СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО

Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.