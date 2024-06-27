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    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    13 комментариев
    27 июня 2024, 10:51 • Новости дня

    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.

    Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.

    Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.

    26 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

    Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

    В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов
    Генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ежегодно в Россию приезжает около 15 млн иностранцев, большинство их них – трудовые мигранты, их состав кардинально изменился, сообщил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры Дмитрий Вагурин.

    По его словам, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии, при этом огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, передает ТАСС.

    Вагурин отметил, что приезжим из соседних стран упростили правила въезда и пребывания в России, однако в последние годы с изменением состава прибывающих стало понятно, что многие не хотят соблюдать местные законы и нормы поведения.

    При этом прокурор добавил, что ненависть к иностранцам среди радикально настроенных лиц разжигается искусственно для того, чтобы затормозить развитие России и развалить ее.

    В заключение он указал, что в Telegram-каналах публикуется огромное количество информационных сообщений негативного характера в отношении иностранцев именно для того, чтобы разобщить население страны и посеять вражду между нациями.

    Ранее МВД заявило об отсутствии политической подоплеки в проверках мигрантов.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    26 июня 2024, 16:48 • Новости дня
    Названо число иностранных наемников в ВСУ

    СК: Более 3 тыс. наемников участвуют в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Следствие располагает данными о более чем 3 тыс. наемниках, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщил замглавы СК РФ Александр Федоров.

    По его словам, наемники являются представителями более чем 70 стран, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о гибели на Украине наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ.

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    26 июня 2024, 20:52 • Новости дня
    Небензя назвал нанесенный ВСУ ущерб школам и больницам в России

    Небензя: ВСУ уничтожили или повредили в России более 1 тыс. учебных и медучреждений

    Небензя назвал нанесенный ВСУ ущерб школам и больницам в России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В России были уничтожены или повреждены ВСУ более тысячи медицинских и образовательных учреждений в 2023 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности объединения.

    По его словам, только в 2023 году ВСУ нанесли ущерб или уничтожили более тысячи медицинских и образовательных учреждений в России, передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя возложил ответственность на ВСУ за гибель 192 российских детей с февраля 2022 года.

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    27 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Рогов: Родственники сотрудников ЗАЭС на Украине стали заложниками Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти взяли в заложники родственников сотрудников Запорожской атомной электростанции, проживающих на подконтрольной Украине территории, заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, украинские власти в прямом смысле взяли в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях, чтобы через них шантажировать, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что Киев продолжает использовать насильственные и террористические методы в попытке навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.

    На прошлой неделе из-за атаки ВСУ была нарушена работа двух инфраструктурных объектов ЗАЭС. В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке.

    Эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов пояснил газете ВЗГЛЯД, что ударами по инфраструктуре ЗАЭС Украина хочет вызывать панику. Речь может идти о провокации на станции с угрозой радиационного заражения территории.

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    27 июня 2024, 10:02 • Новости дня
    Пленный рассказал о критическом недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии

    Пленный Кэрэкеша: В подразделениях РХБЗ ВСУ вдвое меньше военных, чем положено

    Пленный рассказал о критическом недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено, сообщил сдавшийся в плен украинский военный Виктор Кэрэкеша.

    По его словам, он был мобилизован в подразделения РХБЗ, в 14-ую механизированную бригаду, где в РХБЗ было 13 человек из 30 штатных единиц, передает РИА «Новости».

    Ранее на Украине призывник ограбил человека, чтобы избежать мобилизации.

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    26 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    МВД заявило об отсутствии политической подоплеки в проверках мигрантов

    Колокольцев: Проверки мигрантов в России проводятся без политической подоплеки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заверил, что ведомство проводит профилактические мероприятия мигрантов в стране безо всякой политической подоплеки.

    Как сказали в пресс-центре, Колокольцев заверил, что МВД России проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство России, передает ТАСС.

    Глава МВД также отметил, что знание языка, культуры и законов страны пребывания и наличие востребованной квалификации, снижают риски вовлечения мигранта в противоправную деятельность, и являются важными составляющими его спешной интеграции.

    В пресс-центре добавили, что соблюдение установленного порядка пребывания позволит гражданам Узбекистана находиться и трудиться в России на законных основаниях.

    Ранее в Петербурге задержали экс-начальника УВМ ГУ МВД по делу о легализации свыше 100 тыс. мигрантов.

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    26 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    ВСУ активизировали применение дронов на Каховском водохранилище

    Комвзвода ВС России: ВСУ активизировали применение дронов на Каховском водохранилище

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища, сообщил командир взвода Вооруженных сил России.

    По его словам, украинские дроны над Каховским водохранилищем не летают только в самую плохую погоду, каждый ясный день в небе –  ударные камикадзе, и разведчики, и беспилотники ВСУ различных типов, передает РИА «Новости».

    Комвзвода считает, что таким образом ВСУ хотят запугать мирное население Запорожской области, потому что у украинских войск «нет никаких шансов». Он отметил, что любая попытка проникновения украинских войск – это «билет в один конец».

    Ранее снайперы ВС России из арктического соединения группировки «Днепр» уничтожили ударный украинский FPV-дрон на Херсонском направлении.

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    26 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    Группировка «Днепр» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях и уничтожили три склада боеприпасов.

    ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, две машины пехоты, 152-мм орудие Д-20, 105-мм американское орудие М119.

    Также были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, транспортно-заряжающая машина, ликвидированы иностранные специалисты, обеспечивающие их работу, передает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, был поражены цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников. Всего средства ПВО ВС России за сутки сбили 76 украинских беспилотников.

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом.

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    27 июня 2024, 08:15 • Новости дня
    Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Марочко: Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, аэроразведка в районе Белогоровки выявила взвод боевиков с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ, которые пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что артиллеристы ВС России при содействии групп БПЛА нанесли удар по противнику, и украинские военные с потерями вернулись на ранее занимаемые рубежи.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

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    26 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

    Развожаев: Пострадавшие при атаке ВСУ 12 человек находятся в стабильно тяжелом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь поставленными США ракетами ATACMS 12 человек остаются в стабильно тяжелом состоянии в московских ведущих медучреждениях, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Один взрослый пациент, который находился в тяжелом состоянии, стал лучше себя чувствовать, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, следует из сообщения в Telegram-канале Развожаева.

    Он отметил, на лечение в московские клиники отправлены 22 человека, среди которых 12 детей и 10 взрослых. Из них 12 пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, двое детей были «крайне тяжелые».

    Развожаев также рассказал, что 47 пострадавших при атаке ВСУ остаются в больницах Севастополя, среди них нет ни одного в тяжелом состоянии.

    Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    27 июня 2024, 09:31 • Новости дня
    Силовики на Урале задержали организаторов незаконной миграции более 4 тыс. иностранцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силовики задержали шестерых членов преступной группы, которая организовала незаконное пребывание в Свердловской области более 4 тыс. иностранцев. Для этого они использовали поддельные трудовые договоры, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в Екатеринбурге была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное пребывание более 4 тыс. иностранных граждан на территории Свердловской области путем изготовления поддельных трудовых договоров, заверенных поддельными печатями коммерческих организаций Екатеринбурга.

    Он добавил, что на основании договоров иностранцы продлевали срок своего пребывания в России до одного года. Всего были задержаны шесть членов преступной группы, по местам проживания задержанных проведены обыски, изъяты компьютеры, более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и более 1 тыс. документов. По полученным материалам возбуждено и расследуется дело по статье об организации незаконной миграции.

    Ранее правительство России поддержало инициативу депутата Госдумы Петра Толстого, предусматривающую конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции.

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