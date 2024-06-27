Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.0 комментариев
СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.
Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.
Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.