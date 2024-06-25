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В Харьковской области назвали количество подозреваемых в военных преступлениях
300 человек заподозрили в военных преступлениях в Харьковской области
УВД Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудило уголовные дела в отношении должностных лиц киевского режима, подозреваемых в военных преступлениях, сообщил заместитель главы региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По его словам, возбуждены уголовные дела в отношении 300 человек, которые являются либо пособниками нацистского режима, либо военными преступниками, установлено свыше тысячи эпизодов военных преступлений, как и на освобожденной, так и на оккупированной территории России, передает ТАСС.
Лисняк добавил, что среди них многочисленные акты жестокого обращения с мирным населением, мародерства, обстрелы социальной и гражданской инфраструктуры как освобожденных, так и временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области.
Ранее Лисняк рассказал, что уголовные дела возбуждены в отношении командира 82-й десантно-штурмовой бригады и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.