В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.3 комментария
Уголовные дела возбуждены против комбригов ВСУ за атаки на мирных жителей
Уголовные возбуждены в отношении командира 82-й десантно-штурмовой бригады и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил замглавы администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
В отношении комбригов ВСУ, которые причастны в террору против гражданских, возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», а также по статье «Геноцид», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте.