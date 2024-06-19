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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 15:35 • Новости дня

    Уголовные дела возбуждены против комбригов ВСУ за атаки на мирных жителей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уголовные возбуждены в отношении командира 82-й десантно-штурмовой бригады и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил замглавы администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    В отношении комбригов ВСУ, которые причастны в террору против гражданских, возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», а также по статье «Геноцид», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте.


    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

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    18 июня 2024, 16:38 • Новости дня
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, им всем уже трудно воевать, сообщил командир батальона украинской армии Александр Юрин.

    «У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвертого с сердцем», – передает ТАСС слова Юрина.

    Отмечается, что такая же ситуация с комплектацией ВСУ возрастными военнослужащими недавно была отмечена на северном направлении, под Харьковом, где средний возраст бойца составляет 45 лет.

    Ранее в Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе из-за мобилизации.

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    18 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета

    На Украине решили требовать военный билет для подачи заявления в ЗАГС

    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане Украины при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет, заявил министр юстиции страны Денис Малюська, пишут СМИ.

    По словам министра, военный билет может потребоваться при получении целого ряда государственных услуг – от брака до регистрации прав на недвижимость и бизнес, передает «Sputnik Беларусь».

    Предъявить военный билет также могут потребовать при получении нотариальных услуг и международной правовой помощи, добавил он.

    Ранее Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей.

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    18 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Эксперт: Германии не хватит танков для обороны Берлина

    Эксперт Безсонов: У Германии заканчиваются танки

    Эксперт: Германии не хватит танков для обороны Берлина
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германские вооруженные силы испытывают недостаток танков для обороны собственной страны, осталось всего 300 работающих машин, заявил военный эксперт Даниил Безсонов.

    Такое количество тяжелой военной техники не позволяет защитить Мюнхен или Берлин, заявил Безсонов, передает RT.

    Вся остальная техника передана киевскому режиму. Вместе с тем в стране недостаточно и сырья для производства танков, подчеркнул эксперт.

    Ранее немецкое руководство поставило Украине 20 БМП Marder, 10 танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и боеприпасы.

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    19 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 36-й бригаде морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 120-й и 125-й бригадам теробороны возле Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили порядка 300 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, два 152-мм орудия Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Червоной Дибровы и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

    За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    19 июня 2024, 11:49 • Новости дня
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, план состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Салливан добавил, что в двустороннем соглашении по безопасности подчеркивается этот момент: США хотят помочь Украине получить эти истребители, и они должны быть размещены на Украине, передает ТАСС.

    Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, то российская ПВО может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны.

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    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

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    19 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

    Лебедев: ВС России ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошлой ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 3.20 в пригороде Львова со стороны северной окраины прозвучал первый взрыв, через 10 минут прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов, был уничтожен трехэтажный дом, где дислоцировались ВСУ и размещался небольшой склад снарядов, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что третий взрыв прогремел примерно в 5.20 со стороны Львовской ТЭЦ-2, на которой были повреждены опоры ЛЭП. После этого во Львове начались перебои со светом

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.

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    18 июня 2024, 16:30 • Новости дня
    В казахстанского оппозиционера выстрелили в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, сообщает издание «Страна».

    Издание пишет, что Садыков с 2014 года проживал в украинской столице, также он получил на Украине официальный статус беженца, передает ТАСС.

    Как сообщала полиция Киева, неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине со своей женой. После этого стрелявший скрылся. Полиция не стала называть имен, а также не уточняла, есть ли пострадавшие.

    На своем YouTube-канале Садыков публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    19 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин: Москва ценит поддержку КНДР российского курса в политике

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил на открытии переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном президент Владимир Путин.

    «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – цитирует ТАСС главу государства.

    Переговоры двух лидеров начались в резиденции Кымсусан в Пхеньяне.

    С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

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    19 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Российские войска за сутки поразили пункты управления трех бригад ВСУ

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 124 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и три французские управляемые авиабомбы Hammer, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 934 беспилотника, 531 ЗРК, 16 374 танка и других бронемашин, 1344 боевые машины РСЗО, 10 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 687 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    19 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин: Позиция Пхеньяна по Украине подтверждает суверенный курс Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Объективная и сбалансированная позиция Пхеньяна по Украине подтверждает суверенный курс этой страны, отметил в ходе переговоров с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном президент Владимир Путин.

    По его словам, «корейские друзья занимают объективную и сбалансированную» позицию по тематике украинского урегулирования, понимая истинные причины кризиса, передает ТАСС.

    «Такая линия корейского руководства – это еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    19 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, заявила посол республики в Киеве Аннели Кольк.

    По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».

    Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.

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    19 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин оценил позицию руководства КНДР по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в Пхеньяне выразил признательность руководству Северной Кореи за взвешенную позицию по ситуации на Украине.

    «Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном.

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