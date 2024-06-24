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    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    22 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 10:07 • Новости дня
    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов

    Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе

    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

    Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.

    Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 05:03 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Гуманитарные организации, работающие на территории Украины, сотрудничают с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Они передают им личные данные жителей, получающих гуманитарную помощь, чтобы выявить тех, кто подлежит мобилизации, сообщил представитель пророссийского подполья Херсона.

    По его словам, все гуманитарные фонды, действующие на территории Украины, должны согласовывать свои действия со специальными информационными центрами. Эти центры передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, в различные ТЦК, передает РИА «Новости».

    Как отметил неназванный представитель фонда REMAR Ukraine,  гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных получателя. Это касается таких фондов, как Stabilisation Support Service, Dobro Zawsze Wrac, «Руки милости» и других.

    В Одессе также находится пункт распределения помощи «Защитникам Украины». Там формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

    Как сообщалось ранее, более ста мужчин призывного возраста ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    24 июня 2024, 08:17 • Новости дня
    ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    Борель заявил, что ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    В Евросоюзе разработан механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных активов России, сообщил Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Борель отметил, что ранее отклонивший предложение об использовании российских активов Будапешт и «не должен участвовать в принятии решения об (их) использовании». В то же время он подчеркнул, что механизм обхода будет «сложным, как и любое юридическое решение», однако рабочим.

    FT отмечает, что министры иностранных дел ЕС должны будут обсудить схему на заседании, которое пройдет 24 июня.

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана»

    Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине. Разногласия в ЕС по военной помощи Украине подтвердила и глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

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    23 июня 2024, 23:53 • Новости дня
    В Греции назвали атаку на Севастополь преступлением против мирных жителей

    Tекст: Максим Попов

    Атака на Севастополь, совершенная с использованием западного оружия, является преступлением, которое полностью замалчивают западные СМИ, заявил экс-первый замминистра обороны Греции Костас Исихос.

    По его словам, атака была направлена в основном против мирных жителей. Он подчеркнул, что это преступление не получило достаточного освещения в западных СМИ, передает ТАСС.

    Исихос отметил, что США постоянно увеличивают поставки все более смертоносного оружия режиму Зеленского. Также наблюдается интенсивная технологическая модернизация и использование спутников. Это приводит к распространению военного конфликта. 

    Лидеры США и ЕС исключили дипломатию и любые мирные инициативы из своего лексикона. Вместо этого они пытаются убедить народы Запада в том, что всеобщее распространение военных конфликтов практически неизбежно, сказал он. 

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, после атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. До этого сообщалось, в результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека.


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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 02:16 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что в части Харькова после взрывов исчез свет.

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    24 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ с западным вооружением

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен крупный логистический центр ВСУ, там проходило накопление и перераспределение доставленного киевскому режиму западными странами вооружения, в том числе ракетного, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 176 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

    С начала спецоперации были уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотников, 533 ЗРК, 16 416 танков и других бронемашин, 1348 машин РСЗО, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    24 июня 2024, 02:31 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты и подавлены над Ростовской областью

    Российские системы ПВО сбили один и подавили два беспилотника ВСУ в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлено в воздухе средствами РЭБ. Обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, говорится в Telegram-канале Голубева.

    Напомним, накануне в Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.


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    24 июня 2024, 09:48 • Новости дня
    Наемник из Эстонии погиб на Украине

    Postimees: Наемник из Эстонии погиб в результате украинского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемник из Эстонии, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском, сообщила газета Postimees.

    По ее данным, погиб 42-летний Мартин Яэгер, входивший в состав третьей штурмовой бригады ВСУ, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что это подразделение задействовано в боях в Харьковской и Луганской областях на линии Купянск – Сватово.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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