Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.22 комментария
Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.
На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.
Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.