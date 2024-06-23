На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
США уничтожили в Красном море три морских беспилотника хуситов
Американские военные уничтожили в Красном море три беспилотных надводных аппарата мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
«За последние 24 часа силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили три беспилотных надводных аппарата хуситов в Красном море», – приводит сообщение командования ТАСС.
Кроме того, американские военные зафиксировали пуск трех баллистических ракет с контролируемой хуситами территории Йемена в сторону Аденского залива. По данным США, корабли и коммерческие суда не пострадали.
Ранее хуситы заявили о совместных с иракскими шиитскими группировками атаках на пять судов, связанных с Израилем. Атаки были совершены в порту Хайфы и Средиземном море.