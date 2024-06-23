На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?5 комментариев
Хуситы заявили об атаках на суда в Хайфе и Средиземном море совместно с иракцами
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о совместных с иракскими шиитскими группировками атаках на пять судов, связанных с Израилем.
Атаки были совершены в порту Хайфы и Средиземном море, передает сообщение хуситов РИА «Новости».
В порту Хайфы с помощью беспилотников были атакованы четыре судна, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами.
Йеменское движение утверждает, что атаки были обусловлены «нарушением запрета на вход в порты оккупированной Палестины».
Ранее в Аденском заливе у побережья Йемена было атаковано судно. Подробности инцидента не раскрывались.