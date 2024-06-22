В Аденском заливе атаковано судно

МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия

Tекст: Денис Тельманов

«Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.



По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.