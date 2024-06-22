И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
В Аденском заливе атаковано судно
В Аденском заливе у побережья Йемена атаковано судно
В Аденском заливе неизвестные атаковали судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», – приводит ТАСС сообщение центра.
Подробности инцидента не приводятся. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее сообщалось, что об атаке на американский эсминец в Красном море заявило йеменское движение «Ансар Аллах».
По эсминцу в Красном море выпустили баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris в Красном море был атакован противокорабельными ракетами.
Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor беспилотники атаковали в Аравийском море.
Хуситы объяснили, что атаки были обусловлены «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».