Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Хуситы заявили об атаке на американский эсминец в Красном море
Представитель хуситов Сариа сообщил об атаке йеменских мятежников на американский эсминец и два коммерческих судна
Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало американский эсминец и два коммерческих судна в акватории Красного и Аравийского морей, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
По эсминцу в Красном море выпустили баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris в Красном море был атакован противокорабельными ракетами. Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor беспилотники атаковали в Аравийском море, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
Как пояснил Сариа, атаки на Captain Paris и Happy Condor обусловлены «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины». Сариа заверил, что «все три операции успешно достигли своих целей».
Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе после того, как подверглось атаке хуситов. Кроме того, был эвакуирован экипаж другого атакованного судна – греческого балкера Tutor.