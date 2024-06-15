Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне

Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.