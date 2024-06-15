Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.11 комментариев
Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне
Хуситы сообщили о затонувшем после их атаки украинском судне Verbena в Аденском заливе
В Аденском заливе после атаки йеменского движения «Ансар Аллах» затонуло украинское судно Verbena, в ближайшие часы за ним может последовать греческий балкер Tutor, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Сариа сообщил, что в судно Verbena попали несколько ракет. Tutor может «затонуть в ближайшие часы», передает ТАСС.
Напомним, Verbena принадлежало Украине, ходило под флагом Палау и управлялось Польшей. Tutor было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет», сообщал Сариа.