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    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 06:52 • Новости дня

    Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях.

    «Военно-морские, ракетные войска и силы ПВО провели три операции в течение 24 часов. Первая из них была предпринята против судна Verbena в Аравийском море. После прямого попадания на судне начался пожар», – передает сообщение хуситов РИА «Новости».

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило атаку, уточнив, что судно принадлежит Украине, ходит под флагом Палау и управляется Польшей. При этом, по данным CENTCOM, удар был нанесен двумя противокорабельными крылатыми ракетами. 

    Еще два судна, по информации хуситов, были атакованы в Красном море.

    Ранее лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США и Великобритания на этой неделе 22 раза бомбили йеменские провинции, в результате чего погибли мирные жители.

    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    13 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Хуситы атаковали судно с помощью беспилотного катера в Красном море

    Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно в Красном море с помощью беспилотного катера

    Tекст: Антон Антонов

    В Красном море атаковано и может затонуть коммерческое судно Tutor, сообщили военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа и Центральное командование вооруженных сил США.

    Сариа сообщил, что судно было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет». Оно «получило серьезные повреждения и может затонуть».

    Объясняя атаку, Сариа заявил, что компания, которой принадлежит судно, «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно, совершенной с помощью беспилотного катера, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    США сообщили, что Tutor – «греческое судно, которое шло под флагом Либерии». По версии американской стороны, судно «в последний раз швартовалось в России». Указывается, что атака хуситов «привела к серьезному затоплению и нанесла ущерб машинному отделению».

    Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и блокировать связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

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    12 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    Аналог коптеров Mavic представлен в России

    Компания «Стратим» представила российский аналог коптеров Mavic

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке Helirussia-2024 представлен разведывательный дрон «Воробей» – российский аналог китайских коптеров Mavic, которые используются в зоне спецоперации на Украине для корректировки артиллерийского огня, сообщил представитель компании «Стратим».

    Выставка проводится с 10 по 12 июня в Москве. В «Стратим» заявили, что «Воробей» предназначен для разведки и корректировки огня и «ничем не уступает» Mavic – «компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления», передает РИА «Новости».

    При этом в отличие от Mavic «Воробей» работает на некоммерческой частоте, поэтому украинским военным будет сложнее его подавить, тогда как частоты китайских коптеров «известны и неизменяемы». Наземная станция «Воробья» подключается к нейросети, обеспечивая оператору помощь в распознавании цели.

    Напомним, в боевых условиях в зоне СВО успешно испытан другой БПЛА компании «Стратим» – дрон-бомбардировщик «Голубь».

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    11 июня 2024, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС обещало освободить заложников из числа российских граждан

    Замглавы МИД Богданов сообщил об обещании ХАМАС освободить остающихся в секторе Газа россиян

    ХАМАС обещало освободить заложников из числа российских граждан
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух заложников из числа российских граждан, но необходимо прекращение огня, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    Богданов сообщил, что «остались <...> два заложника из числа российских граждан». Российская сторона «очень активно ставила» перед ХАМАС вопрос их освобождения «вне сделки». ХАМАС «всегда это обещало и подтверждало свою готовность». Однако для реализации данного шага «физически нужно прекращение огня хотя бы на какое-то время», чтобы заложников могли передать Международному комитету Красного Креста, сказал Богданов. Россия рассчитывает, что заложников освободят, если наступит «хотя бы затишье».

    Кроме того, Богданов сообщил, что заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время телефонного звонка из Турции заявил о готовности палестинцев согласиться на план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Однако сохраняется ряд вопросов относительно того, как Израиль будет выполнять этот план и согласен ли он в принципе. В числе «принципиально важных элементов» для ХАМАС Богданов назвал вопрос ухода Израиля из сектора Газа, полное прекращение огня, обмен заложников на палестинских заключенных. Кроме того, у Москвы сохраняются сомнения по поводу выполнения Израилем «ряда незакрытых вопросов».

    ХАМАС сообщил, что глава политбюро движения Исмаил Хания и генсек «Исламского джихада» Зияд ан-Наххаля «передали посредникам из Катара и Египта ответ на предложение о прекращении огня в Газе». Они заявили о готовности к «действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве». Подчеркивается «необходимость полного прекращения агрессии Израиля против жителей Газы и вывода его военнослужащих из сектора». Al Jazeera сообщает, что ХАМАС требует от Израиля вывода войск в том числе с территории КПП «Рафах» и Филадельфийского коридора.

    Напомним, президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС. При этом израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что израильская сторона пытается найти альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа.

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    12 июня 2024, 01:17 • Новости дня
    Израиль счел ответ ХАМАС отказом от «предложения Байдена»

    Ynet заявил о решении Израиля считать ответ ХАМАС на «предложение Байдена» отказом от сделки

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Израиля, палестинское движение ХАМАС «фактически отвергло» план сделки по перемирию в секторе Газа, озвученный президентом США Джо Байденом, сообщают израильские СМИ.

    Источник Ynet, комментируя ответ ХАМАС, заявил, что «это отказ от предложения Байдена». Указывается, что ХАМАС требует «существенных изменений» условий сделки, хотя Байден подчеркивал, что она должна быть принята в первоначальном виде. По мнению израильской стороны, ХАМАС «изменило все положения изначального предложения», Израиль намерен отвергнуть вариант ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, ХАМАС сообщило, что глава политбюро движения Исмаил Хания и генсек «Исламского джихада» Зияд ан-Наххаля заявили о готовности к «действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве».

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    14 июня 2024, 03:57 • Новости дня
    Троих сыновей липецкого священника Ащеулова решили судить по делу о госизмене

    Трое сыновей липецкого священника задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих братьев Ащеуловых - Алексея, Иоанна и Тимофея, обвиняемых в попытке присоединиться к ВСУ.

    По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Каждый из них обвиняется по трем статьям УК России: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.

    Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

    Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году.

    Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.

    Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.

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    12 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед заходом в порт Гаваны экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Казань» на учениях отработали применение ракетного оружия по морским целям, сообщило Минобороны.

    На учениях фрегат и АПЛ отработали применение высокоточного ракетного оружия с помощью компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Условный противник находился на расстоянии более 600 километров, добавили там.

    Операторы на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и поражали объекты без фактического пуска ракет.

    После учений в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт кубинской столицы.

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    12 июня 2024, 10:25 • Новости дня
    Израиль зафиксировал запуск около 90 снарядов из Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 90 снарядов было выпущено с территории Ливана в ходе мощного обстрела северных районов Израиля утром в среду, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

    По ее данным, средства противовоздушной обороны перехватили часть снарядов, некоторые упали в нескольких районах в северной части Израиля, передает ТАСС.

    Ранее израильские ВВС нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане.

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    12 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о запуске еще 70 снарядов со стороны Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск еще порядка 70 снарядов с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    По информации пресс-службы ЦАХАЛ, снаряды были выпущены в сторону северных районов Израиля, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль зафиксировал запуск около 90 снарядов из Ливана.

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    11 июня 2024, 12:45 • Новости дня
    Главком ВМФ Моисеев: «Калибры» подтвердили эффективность в ходе СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ударное оружие на российских кораблях проекта 21631 «Калибр-НК» подтвердило свою эффективность, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

    «Калибр-НК» подтвердил свою эффективность в ходе специальной военной операции, сказал Моисеев, передает ТАСС.

    Его применяли с в том числе с малых ракетных кораблей, наличие такого вооружения позволяет говорить об МРК как о мощных, современных кораблях ВМФ.

    Он добавил, что носитель «Калибров» малый ракетный корабль «Ставрополь» войдет в состав Балтийского флота. Этот корабль займется решением задач по обеспечению безопасности на западных рубежах, и в других районах Мирового океана в случае необходимости.

    «Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В ВС России применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).

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    13 июня 2024, 08:57 • Новости дня
    В ходе учений нестратегических ядерных сил выполнены электронные пуски ракет

    Минобороны: В ходе учений нестратегических ядерных сил выполнены электронные пуски ракет

    Tекст: Александра Юдина

    В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал электронные пуски ракет по условным целям противника, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, передает ТАСС.

    При этом в Минобороны добавили, что, помимо ракетчиков, в учениях были задействованы экипажи Военно-морского флота, которые отработали задачи по выходу в море в назначенный район патрулирования.

    Накануне корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия.

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    13 июня 2024, 23:28 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – говорится в сообщении ведомства, которое передает ТАСС

    Ранее представительство сообщало, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району 47 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из которых – кассетные.

    Петровский район расположен на западной окраине Донецка и является самой отдаленной от центра частью города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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    11 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    В Кремле объяснили проведение совместных с Белоруссией учений

    Песков объяснил учения ядерных сил необходимостью поддерживать боеготовность на фоне провокаций Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Запад все больше нагнетает обстановку, поэтому проведение учений нестратегических ядерных сил и поддержание боеготовности очень важны, заявил президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Запад каждый день провоцирует и нагнетает обстановку враждебными по отношению к России действиями европейских столиц, поэтому такие учения и поддержание боеготовности для России очень важны, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    14 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

    Беспилотники ВСУ повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

    По словам главы региона, несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, повредили резервуары с топливом.

    «Возгорания не допущено. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о новых угрозах атак БПЛА в регионе не поступала.

    Ранее в регионе была объявлена авиационная опасность.

    Губернатор призвал горожан, если они находятся не дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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    14 июня 2024, 06:45 • Новости дня
    В Литве разрешили перенос захоронений советских воинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Литвы разрешил переносить захоронения советских воинов.

    За соответствующие поправки к законам проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, сообщает РИА «Новости».

    Теперь захоронения советских воинов могут быть перенесены, если будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

    Поправки были инициированы жителями Шяуляя, которые добиваются переноса останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.

    Ранее МИД России заявлял, что власти стран Прибалтики пытаются стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

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