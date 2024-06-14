Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях

Tекст: Денис Тельманов

«Военно-морские, ракетные войска и силы ПВО провели три операции в течение 24 часов. Первая из них была предпринята против судна Verbena в Аравийском море. После прямого попадания на судне начался пожар», – передает сообщение хуситов РИА «Новости».

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило атаку, уточнив, что судно принадлежит Украине, ходит под флагом Палау и управляется Польшей. При этом, по данным CENTCOM, удар был нанесен двумя противокорабельными крылатыми ракетами.



Еще два судна, по информации хуситов, были атакованы в Красном море.

Ранее лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США и Великобритания на этой неделе 22 раза бомбили йеменские провинции, в результате чего погибли мирные жители.