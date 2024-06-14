Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях
Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях.
«Военно-морские, ракетные войска и силы ПВО провели три операции в течение 24 часов. Первая из них была предпринята против судна Verbena в Аравийском море. После прямого попадания на судне начался пожар», – передает сообщение хуситов РИА «Новости».
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило атаку, уточнив, что судно принадлежит Украине, ходит под флагом Палау и управляется Польшей. При этом, по данным CENTCOM, удар был нанесен двумя противокорабельными крылатыми ракетами.
Еще два судна, по информации хуситов, были атакованы в Красном море.
Ранее лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США и Великобритания на этой неделе 22 раза бомбили йеменские провинции, в результате чего погибли мирные жители.