Хуситы атаковали судно с помощью беспилотного катера в Красном море

Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно в Красном море с помощью беспилотного катера

Tекст: Антон Антонов

Сариа сообщил, что судно было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет». Оно «получило серьезные повреждения и может затонуть».

Объясняя атаку, Сариа заявил, что компания, которой принадлежит судно, «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно, совершенной с помощью беспилотного катера, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

США сообщили, что Tutor – «греческое судно, которое шло под флагом Либерии». По версии американской стороны, судно «в последний раз швартовалось в России». Указывается, что атака хуситов «привела к серьезному затоплению и нанесла ущерб машинному отделению».

Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и блокировать связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.