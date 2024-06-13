Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Хуситы атаковали судно с помощью беспилотного катера в Красном море
Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно в Красном море с помощью беспилотного катера
В Красном море атаковано и может затонуть коммерческое судно Tutor, сообщили военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа и Центральное командование вооруженных сил США.
Сариа сообщил, что судно было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет». Оно «получило серьезные повреждения и может затонуть».
Объясняя атаку, Сариа заявил, что компания, которой принадлежит судно, «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Хуситы впервые заявили об атаке на коммерческое судно, совершенной с помощью беспилотного катера, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
США сообщили, что Tutor – «греческое судно, которое шло под флагом Либерии». По версии американской стороны, судно «в последний раз швартовалось в России». Указывается, что атака хуситов «привела к серьезному затоплению и нанесла ущерб машинному отделению».
Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и блокировать связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.