Два судна получили повреждения в результате ракетных ударов хуситов в Аденском заливе

Tекст: Денис Тельманов

Одна из выпущенных хуситами ракет поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии. Еще две ракеты – крылатая и баллистическая – попали в теплоход Norderney, передает ТАСС.



Несмотря на повреждения, оба судна остались на ходу.

Одна ракета была сбита силами коалиции.

Атаки произошли на фоне обострения конфликта в секторе Газа. Ранее «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и блокировать связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.