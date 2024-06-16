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Экипаж судна Tutor эвакуирован после атаки йеменских хуситов
В Красном море эвакуирован экипаж греческого балкера Tutor, который подвергся атаке йеменских хуситов, сообщил министр по вопросам трудящихся мигрантов Филиппин Ханс Лео Какдак.
Какдак пояснил, что с судна эвакуирован 21 филиппинский моряк. Их забрал «сторожевой корабль». При этом до сих пор не нашли одного члена экипажа, который был «в машинном отделении в момент атаки дронов», передает ТАСС со ссылкой на ABS-CBN News.
Напомним, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе, за ним может последовать греческий балкер Tutor.